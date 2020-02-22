Лэмпард раскритиковал VAR

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал работу системы VAR после победы 2:1 над "Тоттенхэмом".

В субботнем дерби на "Стэмфорд Бридж" рефери Майкл Оливер и его помощники в видеостудии не смогли разобраться в ситуации, когда Джовани Ло Чельсо грубо нарушил правила на Сесаре Аспиликуэте.



Премьер-Лига уже признала, что Ло Чельсо следовало показать красную карточку, объяснив отсутствие оной "человеческой ошибкой". Такое оправдание не устраивает Лэмпарда.



"Каждый знал, что они совершили ошибку — у нас, очевидно, была возможность посмотреть на экран и все рассмотреть. Я ожидал увидеть красную карточку — но не с удовольствием, потому что это был фол, который ставит под угрозу здоровье игрока".



"Ради этого VAR и вводили. Чтобы видеть вещи, которые рефери упускают из вида. Это недостаточно хорошо".



"Сказать после матча, что они совершили ошибку — это недостаточно хорошо, потому что у них было несколько минут, чтобы во всем разобраться. Хватило бы и одного повтора, чтобы принять правильное решение. Поэтому я не знаю, что еще сказать — очередной большой вопрос к VAR".



"Я хочу, чтобы VAR работала хорошо. У нас игра, в которую играют на высоких скоростях, и у рефери тяжелейшая работа. VAR вводилась, чтобы помогать им и сделать игру лучше, но сегодня это был провал".



"В этом случае даже не требовался монитор. Решение было очевидным. Человеческое решение. Видеостудия должна была указать на красную карточку", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.