Моуриньо: "Тоттенхэм" в сложной ситуации"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался на катастрофическую ситуацию в нападении своей команды.
В субботу "шпоры" упустили очередную возможность ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение 2:1 в гостях у "Челси".
Следующие несколько месяцев "Тоттенхэм" продолжит играть без травмированных нападающих Харри Кейна и Сон Хен Мина, и Моуриньо уже предвкушает эту боль.
"Сможем ли мы финишировать в топ-4? Это будет очень, очень сложно. Но, как парни и показали сегодня, мы будем сражаться до конца. Сегодня мы сражались до последней секунды в матче, а что касается четвертого места, мы будем сражаться, пока сохраняем математические шансы".
"Челси" играл с чемпионом Мира (Жиру) в стартовом составе, с нападающим сборной Англии (Абрахэмом) в запасе и с нападающим сборной Бельгии (Батшуайи) на трибунах".
"Один наш нападающий находится в госпитале (он), а другой дома (Кейн). Мне что-нибудь добавить к этому?"
"Дублером Харри Кейна как раз и был Сон. Пока играл Сонни, даже без Харри, мы добивались хороших результатов".
"С момента потери Харри мы научились играть определенным образом и смогли приблизиться на расстояние в одно очко к четвертому месту".
"Когда мы потеряли Сонни, мы потеряли возможность играть таким образом, использовать ротацию и выпускать свежих игроков на фланги, где Сонни тоже мог сыграть".
"Поэтому вы понимаете, насколько это сложная ситуация. Если в остатке сезона вы продолжили задавать этот вопрос, я лишь буду повторяться", — сообщил Моуриньо talkSPORT.
22.02.2020 20:00
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Как разревелся то, сволач
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Пресс-аташе замаскированный под тренера, тамада от футбола.
Источник: http://fapl.ru/posts/76836/?c=1#c7097147
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Нет, совсем слабая попытка отмазаться:
а) "чемпион мира Жиру месяцами сидит на банке"
б) "нападающий сборной Англии" уже пару месяцев ничего совершенно не показывает
У Шпор не было: Сона, Кейна и Сиссоко
У Пенсов не было: Канте, Пулишича, Лофтус-Чика, Одои, едва передвигающегося Абрахэма тоже считать нельзя + игра на Бридже, где Челси в этом сезоне ужасен
Лучше бы он говорил своим игрокам, что нельзя ломать игроков соперника
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