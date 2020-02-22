Моуриньо: "Тоттенхэм" в сложной ситуации"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался на катастрофическую ситуацию в нападении своей команды.

В субботу "шпоры" упустили очередную возможность ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение 2:1 в гостях у "Челси".



Следующие несколько месяцев "Тоттенхэм" продолжит играть без травмированных нападающих Харри Кейна и Сон Хен Мина, и Моуриньо уже предвкушает эту боль.



"Сможем ли мы финишировать в топ-4? Это будет очень, очень сложно. Но, как парни и показали сегодня, мы будем сражаться до конца. Сегодня мы сражались до последней секунды в матче, а что касается четвертого места, мы будем сражаться, пока сохраняем математические шансы".



"Челси" играл с чемпионом Мира (Жиру) в стартовом составе, с нападающим сборной Англии (Абрахэмом) в запасе и с нападающим сборной Бельгии (Батшуайи) на трибунах".



"Один наш нападающий находится в госпитале (он), а другой дома (Кейн). Мне что-нибудь добавить к этому?"



"Дублером Харри Кейна как раз и был Сон. Пока играл Сонни, даже без Харри, мы добивались хороших результатов".



"С момента потери Харри мы научились играть определенным образом и смогли приблизиться на расстояние в одно очко к четвертому месту".



"Когда мы потеряли Сонни, мы потеряли возможность играть таким образом, использовать ротацию и выпускать свежих игроков на фланги, где Сонни тоже мог сыграть".



"Поэтому вы понимаете, насколько это сложная ситуация. Если в остатке сезона вы продолжили задавать этот вопрос, я лишь буду повторяться", — сообщил Моуриньо talkSPORT.