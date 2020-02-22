Моуриньо: "Тоттенхэм" в сложной ситуации"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался на катастрофическую ситуацию в нападении своей команды.

В субботу "шпоры" упустили очередную возможность ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение 2:1 в гостях у "Челси".

Следующие несколько месяцев "Тоттенхэм" продолжит играть без травмированных нападающих Харри Кейна и Сон Хен Мина, и Моуриньо уже предвкушает эту боль.

"Сможем ли мы финишировать в топ-4? Это будет очень, очень сложно. Но, как парни и показали сегодня, мы будем сражаться до конца. Сегодня мы сражались до последней секунды в матче, а что касается четвертого места, мы будем сражаться, пока сохраняем математические шансы".

"Челси" играл с чемпионом Мира (Жиру) в стартовом составе, с нападающим сборной Англии (Абрахэмом) в запасе и с нападающим сборной Бельгии (Батшуайи) на трибунах".

"Один наш нападающий находится в госпитале (он), а другой дома (Кейн). Мне что-нибудь добавить к этому?"

"Дублером Харри Кейна как раз и был Сон. Пока играл Сонни, даже без Харри, мы добивались хороших результатов".

"С момента потери Харри мы научились играть определенным образом и смогли приблизиться на расстояние в одно очко к четвертому месту".

"Когда мы потеряли Сонни, мы потеряли возможность играть таким образом, использовать ротацию и выпускать свежих игроков на фланги, где Сонни тоже мог сыграть".

"Поэтому вы понимаете, насколько это сложная ситуация. Если в остатке сезона вы продолжили задавать этот вопрос, я лишь буду повторяться", — сообщил Моуриньо talkSPORT.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2020 20:00

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  1. mancunia-planet 22.02.2020 20:56 # mancunia-planet
    Как разревелся то, сволач

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  2. vyrentz 22.02.2020 20:18 # vyrentz
    Пресс-аташе замаскированный под тренера, тамада от футбола.


    Источник: http://fapl.ru/posts/76836/?c=1#c7097147

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  3. staryi-eblan 22.02.2020 20:10 # staryi-eblan
    Нет, совсем слабая попытка отмазаться:

    а) "чемпион мира Жиру месяцами сидит на банке"
    б) "нападающий сборной Англии" уже пару месяцев ничего совершенно не показывает

    У Шпор не было: Сона, Кейна и Сиссоко

    У Пенсов не было: Канте, Пулишича, Лофтус-Чика, Одои, едва передвигающегося Абрахэма тоже считать нельзя + игра на Бридже, где Челси в этом сезоне ужасен

    Лучше бы он говорил своим игрокам, что нельзя ломать игроков соперника

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