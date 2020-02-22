Ло Чельсо избежал удаления по ошибке

Премьер-Лига подтвердила, что полузащитнику "Тоттенхэма" Джовано Ло Чельсо была ошибочно не показана красная карточка в матче против "Челси".

Во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" Ло Чельсо грубо сыграл против Сесара Аспиликуэты, шипами наступив на голень оппонента.



Рефери в поле Майкл Оливер не стал применять никаких санкций к грубияну самостоятельно и обратился к системе VAR, которой из видеостудии управлял Дэвид Кут.



Кут решил, что фол Ло Чельсо заслуживает красной карточки, однако "из-за человеческой ошибки" это послание не дошло до Оливера, и Джовани продолжил игру.



Sky Sports не ожидает, что в отношении Ло Чельсо будут приняты какие-либо ретроспективные меры, потому что по правилам это предусмотрено только для эпизодов, которые остались без внимания главного рефери или VAR.



"Я не тот игрок, которому нравится валяться на газоне, но здесь не было моей вины — он очевидным образом наступил на мою голень, я сразу это почувствовал. Я был удивлен, что он не получил ни красной, ни хотя бы желтой карточки. Конечно, каждый может ошибиться, но в случае с повторами разобраться с этим должно было быть проще", — сообщил Аспиликуэта после победы своей команды 2:1.