Ло Чельсо избежал удаления по ошибке

Сесар Аспиликуэта и Джовани Ло Чельсо Премьер-Лига подтвердила, что полузащитнику "Тоттенхэма" Джовано Ло Чельсо была ошибочно не показана красная карточка в матче против "Челси".

Во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" Ло Чельсо грубо сыграл против Сесара Аспиликуэты, шипами наступив на голень оппонента.

Рефери в поле Майкл Оливер не стал применять никаких санкций к грубияну самостоятельно и обратился к системе VAR, которой из видеостудии управлял Дэвид Кут.

Кут решил, что фол Ло Чельсо заслуживает красной карточки, однако "из-за человеческой ошибки" это послание не дошло до Оливера, и Джовани продолжил игру.

Sky Sports не ожидает, что в отношении Ло Чельсо будут приняты какие-либо ретроспективные меры, потому что по правилам это предусмотрено только для эпизодов, которые остались без внимания главного рефери или VAR.

"Я не тот игрок, которому нравится валяться на газоне, но здесь не было моей вины — он очевидным образом наступил на мою голень, я сразу это почувствовал. Я был удивлен, что он не получил ни красной, ни хотя бы желтой карточки. Конечно, каждый может ошибиться, но в случае с повторами разобраться с этим должно было быть проще", — сообщил Аспиликуэта после победы своей команды 2:1.


Метки VAR, Ло Чельсо, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2020 19:00

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  1. xah 22.02.2020 19:31 # xah
    Справедливо. Красная

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  2. ry-l 22.02.2020 19:17 # ry-l
    Сасидж))))

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  3. royal-arsenal 22.02.2020 19:13 # royal-arsenal
    Это не ошибка, а профессиональное исполнение задания, которое дал судьям Клопп перед началом сезона. Задание по уничтожению игры Арсенала. Боится Клопп наследия Венгера..

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  4. cristean2 22.02.2020 19:11 # cristean2
    Челси как всегда засудили(

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  5. redwhitegun 22.02.2020 19:03 # redwhitegun
    Пока главные судьи сами не начнут смотреть повторы, можно ошибаться сколько влезет. Все равно никто никого не накажет.

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  6. blackdreamer 22.02.2020 19:03 # blackdreamer
    леви купил топаря
    впарили оргентинского бездаря типо ламелы

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  7. redtiger 22.02.2020 19:03 # redtiger
    Клоуны ебaнутые

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