В Египте уверены, что Салах согласится на участие в Олимпиаде

Федерация футбола Египта уверен, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах согласится принять участие в Олимпийских играх в Токио и, таким образом, пропустит старт следующего сезона Премьер-Лиги.

Каждой сборной, участвующей в олимпийском футбольном турнире, разрешено включить в свою заявку трех игроков старше 23 лет, и нет ничего удивительного в том, что египтяне хотят взять в Токио свою главную звезду.



Президент Федерации футбола Египта Ами Эль-Ганайни подтвердил изданию The Sun, что в следующем месяце лично поговорит с Салахом на этот счет.



"Мы работаем над тем, чтобы Салах принял участие в Токио-2020. Он проведет несколько дней в Египте во время следующего международного перерыва, и тогда мы примем решение вместе. Мы близки к тому, чтобы подтвердить его участие, потому что все стороны хотят этого", — сообщил Эль-Ганайни.



Добавим, что при таком раскладе Салах будет вынужден пропустить не только старт сезона, но и его середину — из-за Кубка Африки.