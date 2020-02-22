"Челси" снова победил "Тоттенхэм"

"Челси" второй раз в сезоне обыграл "Тоттенхэм", благодаря домашней победе 2:1 укрепив свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с поражением 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "синих" вернулись Маркос Алонсо, Росс Баркли, Мейсон Маунт и Оливье Жиру, заменив Нголо Канте, Виллиана, Педро и Мичи Батшуайи.



Четыре перестановки произошло и в старте "шпор" относительно победы 2:3 над "Астон Виллой". Ян Вертонген, Яфет Танганга, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо появились вместо Сержа Орье, Эрика Дайера, Деле Алли и Сон Хен Мина.



Хозяева сразу же принялись оказывать давление. С нескольких метров пытался поразить ближний угол ворот Маунт, но голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис спас свою команду. Затем с дистанции наносил удар Баркли — немного мимо.



А уже на 15-й минуте гости дрогнули. Льорис отразил удар Жиру из пределов штрафной, но мяч отскочил к Баркли, который тут же зарядил в штангу. Беспомощность защитников "шпор" позволила Оливье снова завладеть снарядом и, наконец, поразить ближний угол ворот — 1:0.



В середине первого тайма дальним ударом над крестовиной отметился Алонсо. Но мало помалу "Тоттенхэм" начал отодвигать игру от своих ворот.



Постепенно у гостей стали появляться моменты. Выстрел Лукаса Моуры был заблокирован Сесаром Аспиликуэтой, а Вилли Кабальеро выловил мяч из под перекладины после удара головой Давинсона Санчеса.



А вот начало второго тайма "шпоры" просто провалили. Уже на 48-й минуте Маунт и Баркли вывели Алонсо на удар на подступах к штрафной, и Маркос блестяще пробил низом с левой ноги — 2:0.



Вскоре Баркли нанес пушечный удар с острого угла, заставив Льориса напрячься, а затем Ло Чельсо едва не оставил "Тоттенхэм" вдесятером — VAR пожалела аргентинца, грубо сыгравшего против Аспиликуэты.



Гостям терять уже было нечего, они пошли вперед большими силами, однако "Челси" отступил назад и принялся играть на удержание.



"Синие" уверенно оборонялись и время от времени огрызались. Неплохо освежил игру появившийся на замену Тэмми Абрахэм, а Алонсо на 82-й минуте пробил со штрафного в перекладину.



На 89-й минуте "Тоттенхэму" удалось отыграть один гол, причем без особых на то предпосылок. Ламела нанес удар с острого угла из пределов штрафной, а рикошет от ноги Антонио Рюдигера дезориентировал Кабальеро — 2:1. У "шпор" просто не осталось времени, чтобы сделать что-нибудь еще.



Матч посреди недели не прошел бесследно для "Тоттенхэма", который был похож на выжатый лимон и упустил очередную возможность запрыгнуть в топ-4. Как и в декабре, Фрэнк Лэмпард одолел своего учителя Жозе Моуриньо.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче