"Челси" снова победил "Тоттенхэм"

Маркос Алонсо "Челси" второй раз в сезоне обыграл "Тоттенхэм", благодаря домашней победе 2:1 укрепив свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с поражением 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в стартовый состав "синих" вернулись Маркос Алонсо, Росс Баркли, Мейсон Маунт и Оливье Жиру, заменив Нголо Канте, Виллиана, Педро и Мичи Батшуайи.

Четыре перестановки произошло и в старте "шпор" относительно победы 2:3 над "Астон Виллой". Ян Вертонген, Яфет Танганга, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо появились вместо Сержа Орье, Эрика Дайера, Деле Алли и Сон Хен Мина.

Хозяева сразу же принялись оказывать давление. С нескольких метров пытался поразить ближний угол ворот Маунт, но голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис спас свою команду. Затем с дистанции наносил удар Баркли — немного мимо.

А уже на 15-й минуте гости дрогнули. Льорис отразил удар Жиру из пределов штрафной, но мяч отскочил к Баркли, который тут же зарядил в штангу. Беспомощность защитников "шпор" позволила Оливье снова завладеть снарядом и, наконец, поразить ближний угол ворот — 1:0.

В середине первого тайма дальним ударом над крестовиной отметился Алонсо. Но мало помалу "Тоттенхэм" начал отодвигать игру от своих ворот.

Постепенно у гостей стали появляться моменты. Выстрел Лукаса Моуры был заблокирован Сесаром Аспиликуэтой, а Вилли Кабальеро выловил мяч из под перекладины после удара головой Давинсона Санчеса.

А вот начало второго тайма "шпоры" просто провалили. Уже на 48-й минуте Маунт и Баркли вывели Алонсо на удар на подступах к штрафной, и Маркос блестяще пробил низом с левой ноги — 2:0.

Вскоре Баркли нанес пушечный удар с острого угла, заставив Льориса напрячься, а затем Ло Чельсо едва не оставил "Тоттенхэм" вдесятером — VAR пожалела аргентинца, грубо сыгравшего против Аспиликуэты.

Гостям терять уже было нечего, они пошли вперед большими силами, однако "Челси" отступил назад и принялся играть на удержание.

"Синие" уверенно оборонялись и время от времени огрызались. Неплохо освежил игру появившийся на замену Тэмми Абрахэм, а Алонсо на 82-й минуте пробил со штрафного в перекладину.

На 89-й минуте "Тоттенхэму" удалось отыграть один гол, причем без особых на то предпосылок. Ламела нанес удар с острого угла из пределов штрафной, а рикошет от ноги Антонио Рюдигера дезориентировал Кабальеро — 2:1. У "шпор" просто не осталось времени, чтобы сделать что-нибудь еще.

Матч посреди недели не прошел бесследно для "Тоттенхэма", который был похож на выжатый лимон и упустил очередную возможность запрыгнуть в топ-4. Как и в декабре, Фрэнк Лэмпард одолел своего учителя Жозе Моуриньо.

"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2020 17:25

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Последние комментарии:




  1. selta 22.02.2020 17:52 # selta
    Посмотрим претендентов на пятую лч строчку, чайки сейчас мертвы

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  2. osivori 22.02.2020 17:51 # osivori
    непонятно одно - как или чем освежил игру абрагэм

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  3. ba-29 22.02.2020 17:51 # ba-29
    «Тоттенхэм» пропустил в АПЛ от «Челси» больше голов, чем от любого другого соперника за всю историю турнира (102 мяча).

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  4. manutd-20champ 22.02.2020 17:50 # manutd-20champ
    пенсодрочеры воспряли духом.
    безнадежная команда, а болелы тем более.
    ждите унижения от борнмута.

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  5. lfcmikki14 22.02.2020 17:47 # lfcmikki14
    Крауча нужно подписывать.
    Ехехехехехехехех

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  6. forester 22.02.2020 17:46 # forester
    Кстати это первая победа пенисов в последних пяти матчах. Ну что за монстры!

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  7. lfcmikki14 22.02.2020 17:44 # lfcmikki14
    Это ваша последняя вспышка радости в этом сезоне шакалы, мы сегодня проиграли битву, но точно не войну.

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  8. ba-29 22.02.2020 17:43 # ba-29
    Почти разгромили

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  9. clpol 22.02.2020 17:42 # clpol
    Ожидаемая победа на классе, но вот как всегда без сухача...летнее ТО будет жарким.
    Жиру топ, Абрахам и Барклей не футболисты.

    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!

    London belong CHELSEA!

    MU club pidorasov

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  10. selta 22.02.2020 17:41 # selta
    Говорят тимогей канонирскый ушел из жизни от удушья половым органом осла, желаю всем портовым шмарам топящих за гавнопуль пройти путь тимогея!

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  11. ry-l 22.02.2020 17:39 # ry-l
    И все-таки Френк второй раз подряд разобраз Жозе по полочкам. Вот только в свете фоомы по ходу сезона сложно сказать, то ли это Лэмпард настолько хорошо, то так сильно деградировал Жозе, что второй раз подряд прыгнул на те же грабли, даже не пытаясь что-то поменять.

    Второе больше на правду похоже

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  12. wengerrrro 22.02.2020 17:39 # wengerrrro
    6ля как не вовремя для нас матч с Сити будет, за 5ое место можно поборотыся

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  13. sausage 22.02.2020 17:38 # sausage
    В общем очевидный результат. С такими кадровыми проблемами и после изматывающего матча с Лейпцигом ожидать чуда от Тоттенхэма не приходилось. Бергвейн вообще никакой, набегался в среду мама-не-горюй, Моура тоже. И даже в таком состоянии шпоры держали темп весь матч, а в конце даже перехватили инициативу. Но, как и с Лейпцигом, решать было некому.
    PS Кто из пенсов мне распишет вину Кристенсена в пропущенном голе. Почему он не накрыл Ламелу? Его же всего двое синих накрывали, ну как так можно было лохануться датчанину опять. Вот Аспи с Рюдигером сделали всё, что возможно, но... не получилось(

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  14. ry-l 22.02.2020 17:35 # ry-l
    Ну и привет Оливеру. За фол, не тянувший на красную.

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  15. brown-ale 22.02.2020 17:34 # brown-ale
    Жиру красавичк. Обязан играть в старте до конца сезона.

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  16. staryi-eblan 22.02.2020 17:34 # staryi-eblan
    И снова ВАР помогает VARенхэму. Кристально чистая красная для Ло Чельсо. Видимо Аспиликуэте должны разорвать икроножную мыщцу, чтобы игрок Шпор получил красную.

    То в матче с Уотфордом нарисуют пенальти после нырка Деулофеу, то Магуайра не удаляют за чистый удар в пах, то вот теперь Ло Чельсо 3 секунды стоит на ноге Аспиликуэты и давит последнего своими шипами.

    Ужасный, ужасный VAR

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  17. xah 22.02.2020 17:34 # xah
    Центр полущащиты У Челси очень хлроший

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  18. lfcmikki14 22.02.2020 17:33 # lfcmikki14
    Раненный лев ( Тоттенхэм ), он всё ещё лев, а здоровый шакал ( Челси ) , остаётся шакалом.

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  19. rentv 22.02.2020 17:33 # rentv
    А вы знали, что в человеке 6 дырок?

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  20. ry-l 22.02.2020 17:33 # ry-l
    Долгожданные перестановки принесли наконец результат. Что мешало сделать это в предыдущих трех матчах и не потерять 7 лишних очков? Вопрос.

    Алонсо хорош, но только на чужой половине поля. При игре в обороне лучше бы оставался вместе с форвардом за выносы цепляться - и то больше пользы было бы.
    Кристенсен - сппсибо, что не привез. С мертвыми курами это было бы очередное пробитое дно.
    Джеймс - машина.
    Кабальеро - нечего особенного. Хотя стоит прекратить из себя Нойера строить. Рано или поздно поплатится за выходы опрометчивые.

    Жаль, Рубен не дебютировад, но ждём на Баварию.

    Ну и да, надеюсь Миши мы в этом сезоне на поле больше не увидим. Даже не игравший с прошлого сезона Жиру в разы полезнее на поле, чем этот недофутболист.


    Ждем подобной игры и с Баварией

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