Клопп поддержал "Юнайтед" в ситуации с Холандом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал "Манчестер Юнайтед" в ситуации с сорвавшимся приобретением нападающего Эрлинга Бреута Холанда.

Как известно, в январе Холанд сменил "Ред Булл" на дортмундскую "Боруссию", отвергнув интерес "Юнайтед". Своими успехами в Германии — семь голов в 11 матчах — 19-летний норвежец заставляет фанатов "красных дьяволов" кусать локти.



Однако Клопп убежден, что у "Юнайтед" изначально не было шансов заполучить Холанда — как и у "Ливерпуля".



"Каждый винит "Манчестер Юнайтед" за то, что они не смогли заполучить его, но это не удалось бы и нам. Мы просто не могли его купить. Он хотел как можно скорее перейти в команду топ-уровня, где бы для него было вакантное место... И этой командой оказалась дортмундская "Боруссия".



"Это вопрос времени. Надеюсь, вы знаете, как сильно я люблю и уважаю людей в Дортмунде, но это не так, что они выдвинули идеальное предложение и все такое — они просто оказались в правильное время в правильном месте, и у них была вакансия на позиции 9-го номера".



"Тебе 19 лет, ты хочешь выступать в Лиге Чемпионов и претендовать на высшие места в лиге. Он правильно сделал, что отправился в "Боруссию".



"Ни у кого другого не было шансов. Я практически уверен насчет этого, что бы они ни говорили", — цитирует Клоппа Daily Mirror.