Хаманн советует Вернеру выбрать МЮ или "Челси" вместо "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Германии Дитмар Хаманн считает, что нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру не стоит переходить в команду Юргена Клоппа.

После победы над "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов посреди этой недели Вернер дал весьма интригующее интервью, подкрепив многомесячные слухи, которые сватают его в "Ливерпуль".



Однако Хаманн сомневается, что Вернеру удастся вытеснить из стартового состава Роберто Фирмино, Садио Мане или Мохамеда Салаха, а потому советует своему соотечественнику выбрать команду попроще — вроде "Манчестер Юнайтед" или "Челси".



"Тимо Вернер постоянно прибавляет, он снова забил в Лиге Чемпионов и наколотил уже более 20 голов в этом сезоне Бундеслиги".



"Я верю, что вскоре он сможет заиграть в большой команде. Конечно, это честь для него, что его сватают в "Ливерпуль". Вопрос в том, подходит ли он "Ливерпулю"? На мой взгляд, он наиболее силен, когда играет по центру и может использовать свое главное оружие — скорость".



"В лице Фирмино "Ливерпуль" обладает нападающим, на которого ты всегда можешь сыграть, который много взаимодействует с партнерами по команде. Я бы предпочел видеть его где-нибудь еще, но если Вернер отправится в "Ливерпуль", там он наступит на две гранаты в лице Мане и Салаха".



"Если никто из этих трех нападающих не травмируется и не уйдет, он не будет играть, и я не думаю, что он хочет этого. "Ливерпуль" — это высшая планка, куда правильно стремиться, но мне кажется, что он бы лучше подошел "Манчестер Юнайтед" или "Челси", — сообщил Хаманн Sky.