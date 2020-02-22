Гвардиола не ожидает громких покупок летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не ожидает большой активности от своего клуба в летнее трансферное окно.

Несмотря на огромное отставание от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и необходимость найти преемников для стареющих лидеров команды, прямо сейчас Гвардиола не думает о покупках.



Хосеп настроен как можно лучш езавершить сезон и дождаться решения Спортивного арбитражного суда по делу о санкциях УЕФА. Уже затем каталонец будет думать об укреплении состава.



"Будет ли грядущее лето таким же насыщенным, как и мое первое летнее трансферное окно в "Сити"? Я не думаю. Я не думаю, потому что сегодня так сложно менять игроков — они стоят так дорого, и менять их непросто".



"Кроме того, я четко понимаю, что клуб должен крепко стоять на ногах. В нашей ситуации мы должны подождать, а не действовать на опережение. Прямо сейчас наша идея в том, чтобы разобраться в этой ситуации с финансовым фейр-плей".



"Прямо сейчас нам нужно подождать. Мы сыграем эти три месяца, а когда сезон закончится, оценим ситуацию. Мы как клуб решим, как будет лучше всего для нас — не только на следующий год, но на два, три, четыре года вперед", — сообщил Гвардиола Sky Sports.