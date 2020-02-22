Фернандеш: "Мечтал выступать за МЮ из-за Роналду"

Полузащитник Бруну Фернандеш рассказал, что на переход в "Манчестер Юнайтед" его вдохновил Криштиану Роналду.

Напомним, незадолго до закрытия зимнего трансферного окна Фернандеш перебрался в "Юнайтед" из "Спортинга" по сделке, стоимость которой может достичь 67 миллионов фунтов.



Таким образом, Бруну пошел по стопам своего легендарного соотечественника и партнера по сборной Португалии. Фернандеш надеется, что он будет так же успешен в Манчестере, как и Роналду.



"Я фанат Криштиану Роналду, и он тот игрок, за которым я всегда следил".



"Когда Криштиану ворвался на сцену здесь в Манчестере, он провел хорошую часть своей ранней карьеры здесь и добился таких больших успехов".



"Именно поэтому для меня было мечтой выступать за "Манчестер Юнайтед", и я очень доволен здесь оказаться, потому что это исполнение моей детской мечты".



"Думаю, каждый игрок, который переходит в "Манчестер Юнайтед", хочет побеждать. Я хочу побеждать с "Манчестер Юнайтед" в каждом соревновании, где мы участвуем".



"Я амбициозный игрок, который хочет быть успешным, и я хочу выигрывать каждый матч в каждом соревновании", — цитирует Фернандеша Sky Sports.