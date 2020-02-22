Каррагер считает, что МЮ был прав, не купив Холанда

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" поступил правильно, не купив нападающего Эрлинга Бреута Холанда в январе.

Холанд считался целью номер один для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на январь, но в итоге предпочел отправиться в дортмундскую "Боруссию", где в своих первых семи матчах забил 11 голов.



Однако Каррагер убежден, что вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд был прав, не пожелав идти на сделку со скандальным агентом Мино Райолой, представляющим интересы 19-летнего норвежца.



"Кто бы ни купил Холанда из "Ред Булл", они знали, что не только получают удивительного молодого таланта, они также приглашают цирк в город — в лице его представителя Мино Райолы".



"Юнайтед", как и каждый интересовавшийся норвежским тинейджером клуб, должен был сравнить на весах ценность игрока против того, насколько дорогим может быть отвлекающее влияние его высокопоставленного представителя".



"Что бы ни сказал Оле Гуннар Сульшер Холанду, чтобы убедить того перейти на "Олд Траффорд", логично предположить, что совет Райолы значил для игрока больше. Сомневаюсь, что Райола стал бы союзником "Юнайтед", учитывая последнюю историю их взаимоотношений".



"Мои слова не помогут, но я думаю, Холанд мог бы оказаться на "Олд Траффорд", если бы его представлял кто-нибудь другой".



"Только то, что Холанд выглядит сделкой столетия в Дортмунде, не означает, что его приобретение было бы оправданным для "Юнайтед", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.