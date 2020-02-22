Моуриньо заявил, что знает тактику Лэмпарда на матч с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что знает, какую тактику изберет "Челси" на матч против его команды.



В субботу "шпоры" совершат выезд на "Стэмфорд Бридж", чтобы попытаться занять место "синих" в топ-4 Премьер-Лиги.



В преддверии этого дерби Моуриньо обратился к "играм разума" и выразил уверенностью, что Фрэнк Лэмпард снова насытит центр обороны тремя игроками, как и в декабре, когда "Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 0:2.



"Мне сказали, что они вернутся к схеме с пятью защитниками. Они обычно это делают, когда их результаты оставляют желать лучшего".



"Откуда я это знаю? Оттуда же, откуда вы, журналисты, берете много новостей, не раскрывая свои источники", — цитирует Моуриньо Daily Mail.