Моуриньо заявил, что знает тактику Лэмпарда на матч с "Тоттенхэмом"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что знает, какую тактику изберет "Челси" на матч против его команды.

В субботу "шпоры" совершат выезд на "Стэмфорд Бридж", чтобы попытаться занять место "синих" в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии этого дерби Моуриньо обратился к "играм разума" и выразил уверенностью, что Фрэнк Лэмпард снова насытит центр обороны тремя игроками, как и в декабре, когда "Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 0:2.

"Мне сказали, что они вернутся к схеме с пятью защитниками. Они обычно это делают, когда их результаты оставляют желать лучшего".

"Откуда я это знаю? Оттуда же, откуда вы, журналисты, берете много новостей, не раскрывая свои источники", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 22.02.2020 12:24 # vyrentz
    Пресс-аташе замаскированный под тренера, тамада от футбола.

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  2. mancunia-planet 22.02.2020 12:23 # mancunia-planet
    Ссыт просрать

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  3. sexan 22.02.2020 11:35 # sexan
    Эх, чтот как то тревожно.

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