Лэмпард хочет попасть в Лигу Чемпионов не для того, чтобы поправить финансы "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не испытывает дополнительного давления в плане борьбы за четвертое место по причине финансовой ситуации в своем клубе.

В своем последнем финансовом отчете "синие" отчитались о колоссальном убытке в размере 96.6 млн. фунтов. Одним из факторов столь глубокого минуса стало отсутствие Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



Лэмпард хочет попасть в Лигу Чемпионов на будущий год, однако движет им отнюдь не желание поправить финансы клуба.



"Что касается денег, то это вопрос не ко мне. Ко мне может быть футбольный вопрос: хочу ли я участвовать в Лиге Чемпионов? Ответ "да".



"Я не глупец, я знаю эти цифры, я видел эти показатели, и я знаю, что в последние годы "Челси" то участвовал в Лиге Чемпионов, то вообще не попадал в еврокубки, когда мы выиграли титул, то оказывался в Лиге Европы. Это было, с клубом ничего не случилось, и мы пытаемся двигаться дальше".



"Я стремлюсь в Лигу Чемпионов исключительно по футбольным соображениям, и если у нас получится, это, конечно, положительно повлияет на наши финансы", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.