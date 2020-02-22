Моуриньо: "Челси" — фаворит в борьбе за четвертое место"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что "Челси" остается фаворитом в борьбе за четвертое место.

И хотя санкции УЕФА в отношении "Манчестер Сити" могут открыть дорогу в Лигу Чемпионов на будущий сезон пятой команде Премьер-Лиги, Моуриньо не полагается на случай и намерен побороться за четвертое место.



Вместе с тем Жозе понимает, что в этой борьбе много участников и есть фаворит, против которого "шпоры" и сыграют в субботу на "Стэмфорд Бридж".



"В данный момент "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Шеффилд Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Эвертон" — все мы андердоги".



"У всех нас есть амбиции насчет четвертого места, но все мы находимся в одном, двух, трех очках позади "Челси", поэтому, очевидно, они имеют преимущество над всеми нами. Это не такое большое преимущество, но все же преимущество".



"В данный момент "Челси" — фаворит в борьбе за четвертое место, учитывая то, что "Лестер" имеет на девять очков больше на данной стадии сезона", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.