Руни сыграл свой 500-й матч в английских лигах

Уэйн Руни Нападающий "Дерби" Уэйн Руни достиг рубежа в 500 сыгранных матчей в рамках английских лиг, отметив это событие реализованным пенальти.

В пятницу вечером "бараны" принимали на своем поле занимающий третье место в Чемпионшипе "Фулхэм". "Дерби" был лучше по игре и на 55-й минуте справедливо открыл счет. Это сделал Руни, реализовав пенальти ударом в стиле Паненки.

Впрочем, радость 34-летнего англичанина от достижения знакового рубежа и забитого гола оказалась испорчена — в концовке матча Александар Митрович добыл для "дачников" ничью (1:1).

После этого результата "Дерби" оказался в восьми очках от зоны плей-офф Чемпионшипа, причем конкуренты имеют по матчу в запасе. Шансы Руни на возвращение в Премьер-Лигу все призрачнее.


Метки Дерби, Руни, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. empry 22.02.2020 08:11 # empry
    Кто-нибудь матчи Дерби смотрит? Как смотрится Вазза на поле? На какой позиции играет чаще всего?

    (ответить)

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