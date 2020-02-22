Руни сыграл свой 500-й матч в английских лигах
Нападающий "Дерби" Уэйн Руни достиг рубежа в 500 сыгранных матчей в рамках английских лиг, отметив это событие реализованным пенальти.
В пятницу вечером "бараны" принимали на своем поле занимающий третье место в Чемпионшипе "Фулхэм". "Дерби" был лучше по игре и на 55-й минуте справедливо открыл счет. Это сделал Руни, реализовав пенальти ударом в стиле Паненки.
Впрочем, радость 34-летнего англичанина от достижения знакового рубежа и забитого гола оказалась испорчена — в концовке матча Александар Митрович добыл для "дачников" ничью (1:1).
После этого результата "Дерби" оказался в восьми очках от зоны плей-офф Чемпионшипа, причем конкуренты имеют по матчу в запасе. Шансы Руни на возвращение в Премьер-Лигу все призрачнее.
Rooney taking the absolute piss pic.twitter.com/6SrtfsDeuC— Steve Smith (@stevesmithdcfc) February 21, 2020
22.02.2020 06:00
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Кто-нибудь матчи Дерби смотрит? Как смотрится Вазза на поле? На какой позиции играет чаще всего?
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