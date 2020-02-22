27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 22 февраля, шестью поединками стартует 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



Жозе Моуриньо возвращается на "Стэмфорд Бридж", чтобы попытаться занять место "Челси" в топ-4. Для этого "Тоттенхэму" нужна победа, однако "шпоры" имеют большие кадровые проблемы и посреди недели оставили немало сил против "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, что до предела усложняет их задачу. "Синие" потерпели лишь одно поражение в 33 последних домашних матчах против "Тоттенхэма" во всех соревнованиях.



"Челси" потерял на три недели с травмой бедра полузащитника Нголо Канте. Также отсутствуют Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, но должны вернуться Рубен Лофтус-Чик и Тэмми Абрахэм. У Андреаса Кристенсена сломан нос, и он сыграет в защитной маске.



"Тоттенхэм" вынужден обходиться без Хуана Фойта, Муссы Сиссоко, Сон Хен Мина и Харри Кейна. Могут вернуться в старт Танги Ндомбеле и Эрик Ламела, недавно вышедшие с больничного.



БЕРНЛИ — БОРНМУТ 18:00



Из 12 последних очков "Бернли" набрал 10, оступившись только против "Арсенала", и благодаря этому рывку взлетел в середину таблицы. Если "бордовые" выиграют снова, то могут включиться в борьбу за попадание в Лигу Европы, а "Борнмут", потерпевший семь поражений в восьми последних выездных матчах Премьер-Лиги, рискует оказаться в зоне вылета. "Бернли" одержал пять побед в семи последних встречах с "вишенками" в чемпионате.



Нападающий "Бернли" Крис Вуд имеет шансы сыграть, несмотря на возникшие с задней поверхностью бедра проблемы против "Саутгемптона" на прошлой неделе. Снова доступен Йоханн Берг Гудмундссон, но Мэтт Лоутон и Эшли Барнс все еще лечатся.



Полузащитник "Борнмута" Джефферсон Лерман возвращается после дисквалификации. Ллойд Келли, Арно Данжума и Дэвид Брукс пока не готовы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 18:00



С декабря "Кристал Пэлас" выиграл лишь один из своих 13 матчей, в результате чего опустился с седьмой позиции на 14-ю. Однако ничейными результатами против "Арсенала" и "Манчестер Сити" "орлы" показали, что говорить о кризисе рано. "Ньюкасл" имеет всего на одно очко больше и, как и соперник, испытывает большие проблемы с забитыми голами. "Пэлас" одержал только три победы в 17 встречах с "сороками" в рамках Премьер-Лиги, а в девяти из них не смог забить.



Из лазарета "Пэлас" возвращаются Мартин Келли и Дженк Тосун. Джеффри Шлюпп играть пока не готов.



"Ньюкасл" впервые с января может рассчитывать на нападающих Йосинори Муто и Дуайта Гэйла. Кристиан Атсу и Жоэлинтон под вопросом, Киран Кларк вне игры.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 18:00



"Шеффилд Юнайтед" блестяще идет по дистанции, проиграв только два из 21 матча Премьер-Лиги против команд, находящихся за пределами первой тройки. "Брайтон" может похвастать лишь одной победой в 11 последних поединках чемпионата и сейчас возвращается после зимних каникул, во время которых игроки команды Грэма Поттера вляпались в скандал из-за шариков с "веселящим газом". "Чайки" только однажды смогли обыграть "клинков" в девяти последних встречах в рамках чемпионата — 1:2 в январе 2005.



У "Шеффилд Юнайтед" нет никаких кадровых проблем.



"Брайтон" надеется на выздоровление Дейла Стивенса. Ожидают своего дебюта Алексис Макаллистер и Тарик Лэмпти.



САУТГЕМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 18:00



У "Саутгемптона" худшая в дивизионе домашняя форма — только три победы и 11 набранных очков на "Сент-Мэри" в этом сезоне. Зато "Астон Вилла" ужасна на выезде, пропуская во всех гостевых матчах этой кампании и набрав лишь восемь очков из 39 возможных. Бирмингемцы не знают побед уже в семи встречах со "святыми" во всех соревнованиях.



Защитник "Саутгемптона" Кайл Уолкер-Питерс пропустит этот матч из-за травмы икроножной мышцы. Есть проблемы и у Натана Редмонда с Софианом Буфалем.



Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс оправился после тонзиллита. Кейнан Дэвис возвращается к тренировкам в понедельник.



ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция



Это будет встреча второй и третьей команд Премьер-Лиги, что интригует само по себе. Но если "Лестер" все еще переживает за свою путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон, то попадание "Манчестер Сити" в элитный европейский турнир зависит совсем не от этого матча, а от вердикта Спортивного арбитражного суда после наложенных УЕФА санкций. "Горожане" потерпели два поражения в трех последних выездах на "Кинг Пауэр" в рамках Премьер-Лиги.



"Лестеру" не хватает опорных полузащитников, потому что Нампалис Менди и Уилфрид Ндиди травмированы, а Хамза Чоудури дисквалифицирован. Мэтти Джеймс готов сыграть свой первый за 13 последних месяцев матч.



"Манчестер Сити" будет лишен Давид Сильвы. Александр Зинченко возвращается после дисквалификации.