Каррагер советует "Ливерпулю" купить Санчо и Вернера

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер указал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу на двух игроков, которых необходимо купить грядущим летом.

В данный момент "Ливерпуль" обладает одним из лучших атакующих трио в мировом футболе — Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино на троих забили 44 гола в этом сезоне.



Однако Каррагеру кажется, что на этой тройке лежит слишком тяжелое бремя, которое Джейми предлагает облегчить покупкой вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.



"В футболе все быстро меняется. Если посмотреть на матч с "Атлетико", то одна из главных проблем "Ливерпуля" — когда кто-то из тройки нападения не играет".



"Садио Мане пришлось заменить, и вместо него появился Дивок Ориги, который является легендой "Ливерпуля" после случившегося в прошлом году, но он обладает недостаточным мастерством для лучшей команды в мире".



"Ливерпулю" нужно купить атакующего игрока топ-уровня грядущим летом. Санчо или Вернера? Я бы взял обоих".



"Им не нужно никого отпускать. Они просто должны укрепить имеющийся состав. Не забывайте, что "Ливерпуль" никого не купил прошлым летом, поэтому, думается, у них накопилось много денег".



"Юрген Клопп, наверное, просто решил подождать еще один год, пока игроки станут старше, и тогда настанет момент освежить состав".



"Он дал новый контракт Ориги, поэтому он не мог сразу же купить атакующего игрока, но теперь, думаю, определенно настало подходящее время потратиться на усиление — особенно линии атаки, чтобы сохранить это трио в тонусе и получить возможность для ротации, для использования различных схем".



"Также нужно помнить о травмах и о Кубке Африки, куда посреди следующего сезона уедут Салах и Мане. "Ливерпулю" точно нужен атакующий игрок топ-уровня. Вопрос лишь в том, кто", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.