Ван Перси сравнил Сака с Гиггзом, Бергкампом и Скоулзом

Экс-капитан "Арсенала" Робин Ван Перси сравнил юниора "канониров" Букайо Сака с легендарными Райаном Гиггзом, Деннисом Бергкампом и Полом Скоулзом по мастерству паса.

В минувший четверг против "Олимпиакоса" Сака отдал свою седьмую результативную передачу в этом сезоне, блестяще ассистировав Александру Лакасетту. Своим действием 18-летний англичанин заслужил сравнению с некоторым из самых креативных игроков в истории Премьер-Лиги.



"Райан Гиггз привык делать такие передачи, как и Деннис Бергкамп, Пол Скоулз. Ты словно отдаешь указание нападающему следовать в опасную зону. Это действительно мировой уровень. Очень, очень хорошо".



"Это непросто. В его исполнении это выглядит легко, но только великие игроки могут отдавать такого рода пасы".



"Большинство прострельных передач отражаются защитниками. Ты пасуешь слишком высоко, слишком низко или без идеи. Но это был пас с идеей. Пас с посланием, и именно это ты хочешь видеть в своих игроках", — сообщил Ван Перси в эфире BT Sport.