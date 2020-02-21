Гвардиола: "Санкции УЕФА не умаляют достижений "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никто не отнимет тех достижений, которых его клуб добился в прошлом.

После того, как "Сити" был сурово наказан УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей, "горожан" стали обвинять, что они выигрывали трофеи нечестно.



Однако Гвардиола уверяет, что всех своих успехов "Сити" добился без посторонней помощи, и санкции УЕФА не принижают успехов его клуба.



"Я не могу изменить то, что думают люди. Я знаю, как упорно мы работаем, и я горжусь тем, чего мы добились за эти годы вместе".



"Нам никто не помогал выиграть все то, что мы выиграли за эти годы. Мы невероятным образом трудились день за днем, матч за матчем, и ничего не изменит это".



"Это еще не конец. Наш клуб подал апелляцию, поэтому посмотрим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.