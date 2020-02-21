Лэмпард отрицает конфликт с руководством "Челси" из-за Кепы

Вилли Кабальеро и Кепа Аррисабалага Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отрицает, что в его отношения с руководством клуба появилось напряжение из-за ситуации с голкипером Кепой Аррисабалагой.

Напомним, в двух последних матчах Премьер-Лиги ворота "синих" защищал ветеран Вилли Кабальеро. Кепа же поплатился за свою плохую форму и был переведен в запас.

В прессе сразу же появились слухи о желании Лэмпарда продать Аррисабалагу грядущим летом и обзавестись новым первым номером, что якобы было негативно встречено боссами "Челси", которые не готовы так быстро отказаться от самого дорогого голкипера в мире. Однако Фрэнк уверяет, что никакого конфликта нет.

"Определенно нет. Это только газетные заголовки. Я в абсолютном согласии со всем клубом и руководством, потому что все мы хотим лучшего".

"И мне платят, чтобы я принимал решения. Поэтому в зависимости от формы я решаю, кто выходит на позицию голкипера. Недавно я поменял голкипера, но в этом нет ничего окончательного. Кепа лишь должен тренироваться и демонстрировать отличный настрой, как я того требую от всех игроков".

"Естественно, мой выбор может измениться. Но я лишь хочу лучшего для команды", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 21.02.2020 21:25 # brown-ale
    Два тренера решают, кто из них главный. Но Кепа одного уже пережил.

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  2. gerrard08 21.02.2020 21:20 # gerrard08
    Битва за звание тренера чфк набирает новые обороты. Усадит ли лемпёс кепаря на скамейку, или будет выкинут им во двор?

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  3. arhangel777 21.02.2020 21:07 # arhangel777
    Все правильно делает Лемпард, ни каких кумиров и любимчиков, плохо играешь, газуй на лавку!

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