Лофтус-Чик готов сыграть первый матч в сезоне
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик готов сыграть свой первый матч в этом сезоне.
Напомним, 24-летний Лофтус-Чик находится вне игры с концовки прошлого сезона, когда он надорвал ахилл незадолго до финала Лиги Европы против "Арсенала".
Однако сейчас Рубен уже восстановился и всю эту неделю занимался без каких-либо ограничений. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не исключает, что выпустит Лофтус-Чика на замену против "Тоттенхэма" в субботу.
"Рубен в заявке. Его форма недостаточна, чтобы выйти в старте, однако замечательно, что он будет в заявке", — цитирует Лэмпарда The Independent.
Также Фрэнк подтвердил, что Нголо Канте пропустит около трех недель с травмой бедра. В лазарете находится и Кристиан Пулишич, но Тэмми Абрахэм может вернуться.
21.02.2020 20:00
Просмотров: 221
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чике пора выходить на топовый уровень, потенциал на лицо
(ответить)
Пуля в старте? Будет перестрелка?
(ответить)
Абрахам как сучка, вечео падает и ноет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий