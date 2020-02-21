Лофтус-Чик готов сыграть первый матч в сезоне

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик готов сыграть свой первый матч в этом сезоне.

Напомним, 24-летний Лофтус-Чик находится вне игры с концовки прошлого сезона, когда он надорвал ахилл незадолго до финала Лиги Европы против "Арсенала".



Однако сейчас Рубен уже восстановился и всю эту неделю занимался без каких-либо ограничений. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не исключает, что выпустит Лофтус-Чика на замену против "Тоттенхэма" в субботу.



"Рубен в заявке. Его форма недостаточна, чтобы выйти в старте, однако замечательно, что он будет в заявке", — цитирует Лэмпарда The Independent.



Также Фрэнк подтвердил, что Нголо Канте пропустит около трех недель с травмой бедра. В лазарете находится и Кристиан Пулишич, но Тэмми Абрахэм может вернуться.