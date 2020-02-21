Лофтус-Чик готов сыграть первый матч в сезоне

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик готов сыграть свой первый матч в этом сезоне.

Напомним, 24-летний Лофтус-Чик находится вне игры с концовки прошлого сезона, когда он надорвал ахилл незадолго до финала Лиги Европы против "Арсенала".

Однако сейчас Рубен уже восстановился и всю эту неделю занимался без каких-либо ограничений. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не исключает, что выпустит Лофтус-Чика на замену против "Тоттенхэма" в субботу.

"Рубен в заявке. Его форма недостаточна, чтобы выйти в старте, однако замечательно, что он будет в заявке", — цитирует Лэмпарда The Independent.

Также Фрэнк подтвердил, что Нголо Канте пропустит около трех недель с травмой бедра. В лазарете находится и Кристиан Пулишич, но Тэмми Абрахэм может вернуться.


Метки Лофтус-Чик, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 20:00

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  1. smokekush 21.02.2020 20:25 # smokekush
    Чике пора выходить на топовый уровень, потенциал на лицо

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  2. lfcynwa 21.02.2020 20:08 # lfcynwa
    Пуля в старте? Будет перестрелка?

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  3. asnural 21.02.2020 20:07 # asnural
    Абрахам как сучка, вечео падает и ноет

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