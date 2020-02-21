Моуриньо: "Попадание в Лигу Чемпионов стало бы моим лучшим достижением"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что попадание в Лигу Чемпионов со "шпорами" по итогам этого сезона станет лучшим достижением в его карьере.

Ближайшие месяцы "Тоттенхэм" будет вынужден провести без нападающих Харри Кейна и Сон Хен Мина, которые забили половину голов команды в этом сезоне. Также травмирован и полузащитник Мусса Сиссоко.

Если в сложившейся ситуации "шпорам" удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, то для Моуриньо это будет даже более значимое достижение, чем все его предыдущие, включая второе место с "Манчестер Юнайтед".

"Учитывая обстоятельства, да".

"Этот сезон очень особенный в негативном отношении, потому что нам предстоит провести много матчей без них обоих (Кейна и Сона). Если нам удастся, это будет не мое достижение, а коллективное достижение — достижение команды, этих парней".

"Если нам удастся финишировать четвертыми без Харри и Сонни, это будет нечто невероятное, невероятное достижение для парней, поэтому нам придется выложиться без остатка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 655

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dallaslp 21.02.2020 19:47 # dallaslp
    скоро будут звать в норвичи и уотфорды для сохранения прописки в АПЛ. это будет еще большим достижением

    (ответить)

  2. rap-woiska 21.02.2020 19:18 # rap-woiska
    а как же вторая строчка с мю?

    (ответить)

  3. liverpudlian 21.02.2020 19:16 # liverpudlian
    менталитет победителя

    (ответить)

  4. sawbones 21.02.2020 19:12 # sawbones
    А этому лишь бы по ныть

    (ответить)

  5. webfoot 21.02.2020 19:11 # webfoot
    Шеффилд, верим!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: