Моуриньо: "Попадание в Лигу Чемпионов стало бы моим лучшим достижением"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что попадание в Лигу Чемпионов со "шпорами" по итогам этого сезона станет лучшим достижением в его карьере.

Ближайшие месяцы "Тоттенхэм" будет вынужден провести без нападающих Харри Кейна и Сон Хен Мина, которые забили половину голов команды в этом сезоне. Также травмирован и полузащитник Мусса Сиссоко.



Если в сложившейся ситуации "шпорам" удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, то для Моуриньо это будет даже более значимое достижение, чем все его предыдущие, включая второе место с "Манчестер Юнайтед".



"Учитывая обстоятельства, да".



"Этот сезон очень особенный в негативном отношении, потому что нам предстоит провести много матчей без них обоих (Кейна и Сона). Если нам удастся, это будет не мое достижение, а коллективное достижение — достижение команды, этих парней".



"Если нам удастся финишировать четвертыми без Харри и Сонни, это будет нечто невероятное, невероятное достижение для парней, поэтому нам придется выложиться без остатка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.