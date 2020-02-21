Моуриньо: "Попадание в Лигу Чемпионов стало бы моим лучшим достижением"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что попадание в Лигу Чемпионов со "шпорами" по итогам этого сезона станет лучшим достижением в его карьере.
Ближайшие месяцы "Тоттенхэм" будет вынужден провести без нападающих Харри Кейна и Сон Хен Мина, которые забили половину голов команды в этом сезоне. Также травмирован и полузащитник Мусса Сиссоко.
Если в сложившейся ситуации "шпорам" удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, то для Моуриньо это будет даже более значимое достижение, чем все его предыдущие, включая второе место с "Манчестер Юнайтед".
"Учитывая обстоятельства, да".
"Этот сезон очень особенный в негативном отношении, потому что нам предстоит провести много матчей без них обоих (Кейна и Сона). Если нам удастся, это будет не мое достижение, а коллективное достижение — достижение команды, этих парней".
"Если нам удастся финишировать четвертыми без Харри и Сонни, это будет нечто невероятное, невероятное достижение для парней, поэтому нам придется выложиться без остатка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
21.02.2020 19:00
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скоро будут звать в норвичи и уотфорды для сохранения прописки в АПЛ. это будет еще большим достижением
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а как же вторая строчка с мю?
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менталитет победителя
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А этому лишь бы по ныть
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Шеффилд, верим!
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