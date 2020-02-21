Мустафи будет счастлив остаться в "Арсенале"

Защитник Шкодран Мустафи заявил, что теперь у него есть будущее в "Арсенале".

Долгое время Мустафи ощущал себя изгоем, и почти каждое трансферное окно ходили слухи, что "канониры" могут избавиться от Шкодрана.



Однако Мустафи является одним из наиболее преобразившихся игроков "Арсенала" после прихода Микеля Артеты на должность главного тренер. Шкодран рад и дальше выступать за "канониров".



"Есть ли у меня будущее в "Арсенале"? А почему нет. Я всегда живу день за днем".



"У нас был матч в четверг и будет очень важный матч на выходных. Я счастлив до тех пор, пока играю за свой клуб".



"Я всегда стараюсь изо всех сил до последней минуты, и я счастлив продолжать, если этого хочу я сам и хочет клуб. Если нет, нужно что-то сделать", — цитирует Мустафи Daily Mail.