Голкипер Лорис Кариус вернется в "Ливерпуль" грядущим летом, когда истечет срок его аренды в "Бешикташе".

Фиаско Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году подтолкнуло "красных" к тому, чтобы пригласить на роль первого номера Алиссона, а Лориса отправить в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".



У "Бешикташа" остается опция выкупа Кариуса за 7.25 млн. фунтов, однако The Athletic стало известно, что турецкий клуб не планирует пользоваться своим правом.



Таким образом, по окончании этого сезона 26-летний немец вернется на "Энфилд", чтобы затем главный тренер Юрген Клопп решил, как поступить со своим соотечественником.



В этом сезоне Адриан показал, что может быть достойным дублером для Алиссона, поэтому "Ливерпуль", как ожидается, будет открыт к предложениям других клубов по Кариусу.



Добавим, что в этом сезоне Кариус сыграл 26 матчей за "Бешикташ" в турецком чемпионате и Лиге Европы, подтвердив свою дурную репутацию голкипера, который может совершить ляп в любой момент.



