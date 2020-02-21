Кариус вернется в "Ливерпуль"

Лорис Кариус Голкипер Лорис Кариус вернется в "Ливерпуль" грядущим летом, когда истечет срок его аренды в "Бешикташе".

Фиаско Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году подтолкнуло "красных" к тому, чтобы пригласить на роль первого номера Алиссона, а Лориса отправить в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".

У "Бешикташа" остается опция выкупа Кариуса за 7.25 млн. фунтов, однако The Athletic стало известно, что турецкий клуб не планирует пользоваться своим правом.

Таким образом, по окончании этого сезона 26-летний немец вернется на "Энфилд", чтобы затем главный тренер Юрген Клопп решил, как поступить со своим соотечественником.

В этом сезоне Адриан показал, что может быть достойным дублером для Алиссона, поэтому "Ливерпуль", как ожидается, будет открыт к предложениям других клубов по Кариусу.

Добавим, что в этом сезоне Кариус сыграл 26 матчей за "Бешикташ" в турецком чемпионате и Лиге Европы, подтвердив свою дурную репутацию голкипера, который может совершить ляп в любой момент.


Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1070

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 21.02.2020 18:33 # electric
    У Чэлсі пяройдзе як піць даць. Там няма кіпераў такога ўзроўню.

    (ответить)

  2. xin 21.02.2020 18:28 # xin
    Воспитанник Сити

    (ответить)

  3. slava-man-utd 21.02.2020 18:11 # slava-man-utd
    В Челси, там на вратарях постоянно какой то сброд.

    (ответить)

  4. lovrentiy 21.02.2020 17:55 # lovrentiy
    Наживка для пенсов, забирайте.

    (ответить)

  5. alexomck 21.02.2020 17:43 # alexomck
    одного уровня с этим Алиссоном.

    (ответить)

  6. hammersmith 21.02.2020 17:13 # hammersmith
    Парень в кепу окончательно превратился.

    (ответить)

  7. gerrard08 21.02.2020 17:08 # gerrard08
    пстц. этого дегена и за 3-4 ляма уже не впихнуть наверно никуда не получится.

    (ответить)

  8. red-devil-4ever 21.02.2020 17:01 # red-devil-4ever
    26 лет только, а уже в утиль скатился

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: