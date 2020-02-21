Кариус вернется в "Ливерпуль"
Голкипер Лорис Кариус вернется в "Ливерпуль" грядущим летом, когда истечет срок его аренды в "Бешикташе".
Фиаско Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году подтолкнуло "красных" к тому, чтобы пригласить на роль первого номера Алиссона, а Лориса отправить в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".
У "Бешикташа" остается опция выкупа Кариуса за 7.25 млн. фунтов, однако The Athletic стало известно, что турецкий клуб не планирует пользоваться своим правом.
Таким образом, по окончании этого сезона 26-летний немец вернется на "Энфилд", чтобы затем главный тренер Юрген Клопп решил, как поступить со своим соотечественником.
В этом сезоне Адриан показал, что может быть достойным дублером для Алиссона, поэтому "Ливерпуль", как ожидается, будет открыт к предложениям других клубов по Кариусу.
Добавим, что в этом сезоне Кариус сыграл 26 матчей за "Бешикташ" в турецком чемпионате и Лиге Европы, подтвердив свою дурную репутацию голкипера, который может совершить ляп в любой момент.
21.02.2020 17:00
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У Чэлсі пяройдзе як піць даць. Там няма кіпераў такога ўзроўню.
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Воспитанник Сити
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В Челси, там на вратарях постоянно какой то сброд.
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Наживка для пенсов, забирайте.
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одного уровня с этим Алиссоном.
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Парень в кепу окончательно превратился.
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пстц. этого дегена и за 3-4 ляма уже не впихнуть наверно никуда не получится.
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26 лет только, а уже в утиль скатился
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