"Ливерпуль" потерял Хендерсона на три недели

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит около трех недель с травмой задней поверхности бедра.

Хендерсон повредил свое бедро в концовке проигранного "красными" матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" в минувший вторник.



И хотя худшие опасения не подтвердились, Джордану все равно придется провести определенное время в лазарете. 29-летний полузащитник пропустит около шести матчей своего клуба, включая противостояние с "Челси" в Кубке Англии и ответную встречу с "Атлетико".



"Его травма могла оказаться хуже. В этом сезоне в Премьер-Лиге было много различных травм задней поверхности бедра — взять хотя бы Харри Кейна".



"В его случае не все так плохо, но около трех недель или около того он пропустит. Это не круто, но нам кажется, что нам все равно повезло".



"Я могу обратиться к ротации против "Вест Хэма", потому что остальные парни, помимо Хендо, доступны. Но когда играешь во вторник и затем в понедельник в этом абсолютно нет необходимости — времени на восстановление достаточно, обычно у нас его меньше. Поэтому посмотрим — если изменения и будут, то не из-за матча с "Атлетико", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.