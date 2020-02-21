"Ливерпуль" потерял Хендерсона на три недели
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит около трех недель с травмой задней поверхности бедра.
Хендерсон повредил свое бедро в концовке проигранного "красными" матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" в минувший вторник.
И хотя худшие опасения не подтвердились, Джордану все равно придется провести определенное время в лазарете. 29-летний полузащитник пропустит около шести матчей своего клуба, включая противостояние с "Челси" в Кубке Англии и ответную встречу с "Атлетико".
"Его травма могла оказаться хуже. В этом сезоне в Премьер-Лиге было много различных травм задней поверхности бедра — взять хотя бы Харри Кейна".
"В его случае не все так плохо, но около трех недель или около того он пропустит. Это не круто, но нам кажется, что нам все равно повезло".
"Я могу обратиться к ротации против "Вест Хэма", потому что остальные парни, помимо Хендо, доступны. Но когда играешь во вторник и затем в понедельник в этом абсолютно нет необходимости — времени на восстановление достаточно, обычно у нас его меньше. Поэтому посмотрим — если изменения и будут, то не из-за матча с "Атлетико", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.
21.02.2020 16:40
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конец Ливерпулю.
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Лежать+отдыхать
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Усё такі Бог ёсць, як мне здаецца.
YNWA!!!
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Никогда не понимал болел. В любом возрасте было абсолютно похуй на мячи и шайбы, голы и очки, чемпионаты и достижения совершенно не знакомых мне людей.
С возрастом только более понимаешь абсурдность "болеть" за команду или спортсмена.
Боже, фапловчанин, ты - днище, которые пытается выжить. Твой кумир - миллионер, которому доступно все.
Это он за тебя болеть должен: сможешь ли ты выплатить все налоги и прокормить семью; как ты справишься с тем, что твою компанию закрывают, а ты нафиг то никому не нужен; ребенка и жену над содержать на 35 тысяч и т.д. Вот где, блять, интрига!
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Ого потеря
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