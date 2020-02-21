Игало надеется задержаться в "Юнайтед"

Одион Игало и Оле Гуннар Сульшер Нападающий Одион Игало надеется, что его пребывание в "Манчестер Юнайтед" не ограничится остатком этого сезона.

Напомним, "красным дьяволам" удалось подписать Игало только перед самым закрытием зимнего трансферного окна, оформив арендное соглашение с "Шанхай Шеньхуа" до конца сезона.

По прибытии в Англию Одион был посажен на двухнедельный карантин и только в прошлое воскресенье провел свою первую тренировку на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.

С тех пор 30-летний нигериец успел отметиться появлениями на замену против "Челси" и "Брюгге", но какого-либо внятного впечатления не произвел.

В преддверии матча против своего бывшего клуба "Уотфорда" Игало заявил, что готов играть в паре с Антони Мартиалем, а также выразил надежду, что ему удастся заслужить постоянный контракт.

"Конечно, я бы хотел продлить свое пребывание здесь, если мне предоставится такая возможность".

"Могу ли я играть в паре с другим нападающим? Это зависит от тренера. Моя работа — просто упорно тренироваться каждый день и быть готовым помогать команде, когда я нужен".

"Я уже играл в Премьер-Лиге прежде, и я знаю, каковы здесь требования. Я знаю, что ты должен быть очень силен и быть в хорошей физической форме, чтобы цепляться за мяч и поддерживать игру, поэтому я работаю над этим. Я становлюсь лучше и лучше".

"Здесь у нас хорошие игроки. К сожалению, Маркус Рэшфорд получил травму, но он хороший нападающий, он смещается с фланга в центр, и нам нужно как-то справиться с его потерей. Когда бы меня ни попросили, я всегда готов помочь", — цитирует Игало Daily Mail.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 21.02.2020 16:41 # alexomck
    лучший игрок в МЮ сейчас.

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  2. arhangel777 21.02.2020 16:03 # arhangel777
    Таких топарей да в Ливерпуль бы!

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