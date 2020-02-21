Сульшер уверен, что Мартиаль покорит рубеж в 20 голов за сезон

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что нападающий Антони Мартиаль способен покорить рубеж в 20 голов в этом сезоне.

Последний раз подобное достижение среди игроков "Юнайтед" покорялось еще Ромелу Лукаку два сезона назад.



Однако накануне Антони обеспечил "красным дьяволам" ничью 1:1 против "Брюгге" в Лиге Европы, забив свой 14-й гол в этой кампании с учетом всех соревнований, и Сульшер надеется, что 24-летний француз на этом не успокоится.



"Думаю, Антони сможет отличиться еще несколько раз, и рубеж в 20 голов ему определенно покорится. Конечно, он обладает необходимым для этого мастерством. Он очень хорошо завершает атаки. Он хорошо пользуется своими моментами, у него хорошо поставлен удар".



"Он хорошо принимает мяч и отходит за ним назад. Временами он может играть и как "ложная девятка". Иногда я бы хотел, чтобы он был сильнее физически", — цитирует Сульшера Sky Sports.