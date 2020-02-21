Мактоминей снова готов играть за "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей может вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" в воскресенье.
Напомним, Мактоминей находится вне игры с Boxing Day, когда он получил травму связок колена в матче против "Ньюкасла".
Это была очень ощутимая потеря для "красных дьяволов", учитывая форму Скотта и рецидив у конкурента по позиции Поля Погба.
Однако на текущей неделе 23-летний шотландец приступил к тренировкам в общей группе и в воскресенье может выйти на поле "Олд Траффорд".
"Он может попасть в заявку. В четверг у него был день отдыха, поэтому посмотрим, как он чувствует себя сегодня. Я не удивлен тем, насколько быстро он восстановился, потому что это свойственно ему", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.
21.02.2020 14:00
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Последние комментарии:
заместо Матича норм будет
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К сожалению это ненадолго, надольше чам Байи, но этого мало
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Против Уотфорда хорошо бы Иголку выпустить со старта, пусть кайфует забивает своим, было бы красиво.
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Есть шанс на 4 ку, а на 5ку и подавно. Плюс синяками играть с петуха и, и хорошо бы ничейку.
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