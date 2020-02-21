Мактоминей снова готов играть за "Юнайтед"

Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей может вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" в воскресенье.

Напомним, Мактоминей находится вне игры с Boxing Day, когда он получил травму связок колена в матче против "Ньюкасла".

Это была очень ощутимая потеря для "красных дьяволов", учитывая форму Скотта и рецидив у конкурента по позиции Поля Погба.

Однако на текущей неделе 23-летний шотландец приступил к тренировкам в общей группе и в воскресенье может выйти на поле "Олд Траффорд".

"Он может попасть в заявку. В четверг у него был день отдыха, поэтому посмотрим, как он чувствует себя сегодня. Я не удивлен тем, насколько быстро он восстановился, потому что это свойственно ему", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 14:00

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  1. danilych89 21.02.2020 15:04 # danilych89
    заместо Матича норм будет

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  2. ilovemanutd 21.02.2020 14:57 # ilovemanutd
    К сожалению это ненадолго, надольше чам Байи, но этого мало

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  3. mancunia-planet 21.02.2020 14:26 # mancunia-planet
    Против Уотфорда хорошо бы Иголку выпустить со старта, пусть кайфует забивает своим, было бы красиво.

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  4. mancunia-planet 21.02.2020 14:17 # mancunia-planet
    Есть шанс на 4 ку, а на 5ку и подавно. Плюс синяками играть с петуха и, и хорошо бы ничейку.

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