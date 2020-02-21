Стерлинг: "Реал" — великолепный клуб, но я очень счастлив в "Сити"

Вингер Рахим Стерлинг назвал "Реал" "великолепным клубом", но подчеркнул, что в данный момент он счастлив в "Манчестер Сити".

После того, как УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два года, поползли слухи, что этой ситуацией собирается воспользоваться "Реал", предложив за Стерлинга 180 миллионов фунтов по окончании сезона.



Однако незадолго до встречи с Королевским клубом в 1/8 финала Лиги Чемпионов 25-летний игрок сборной Англии дал понять, что не спешит отворачиваться от "Сити".



"Прямо сейчас я в "Сити", и я очень счастлив. Но я скажу, что "Реал" — великолепный клуб. Когда ты видишь эту белую футболку, ты четко понимаешь, что из себя представляет этот клуб. Это огромный клуб. Но в то же время у меня есть контракт с "Сити", и я должен уважать это", — сообщил Стерлинг AS.