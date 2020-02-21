Смоллинг хочет задержаться в "Роме"

Крис Смоллинг Защитник Крис Смоллинг подтвердил, что хотел бы продлить свое пребывание в "Роме".

Прошлым летом Смоллинг, опасаясь за свое место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" из-за прихода Харри Магуайра, отправился в аренду в "Рому".

30-летний англичанин не только закрепился в качестве основного игрока "Ромы", но и полюбил местный образ жизни, поэтому Крис готов задержаться в Италии.

"Я чувствую, что проникаюсь итальянским стилем, тактикой и тем, как нужно контролировать матчи. Я определенно развиваю свою игру. Я чувствую, что учусь и совершенствуюсь".

"Хотел бы я продлить свое пребывание в "Роме"? Да. На старте сезона план и состоял в том, чтобы проявить себя как можно лучше, а если все мы хорошо проведем сезон и достигнем своих целей, тогда можно будет обсудить продление сотрудничества".

"Я более чем счастлив своей первой половиной сезона, и теперь лишь важно продолжать в том же духе и сильно завершить сезон. Для нас еще многое стоит на кону".

"Мои приоритетом было приехать сюда и проявить себя на футбольном поле. Однако моя семья освоилась здесь, а я изучаю язык и наслаждаюсь местной культурой. Я пытаюсь получить максимум от этого перехода", — сообщил Смоллинг BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 451

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 21.02.2020 12:51 # vyrentz
    Рома > МЮ
    Об этом теперь уже можно говорить

    (ответить)

  2. smokekush 21.02.2020 12:14 # smokekush
    Гоу веган маза фака)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: