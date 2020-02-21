Смоллинг хочет задержаться в "Роме"

Защитник Крис Смоллинг подтвердил, что хотел бы продлить свое пребывание в "Роме".

Прошлым летом Смоллинг, опасаясь за свое место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" из-за прихода Харри Магуайра, отправился в аренду в "Рому".



30-летний англичанин не только закрепился в качестве основного игрока "Ромы", но и полюбил местный образ жизни, поэтому Крис готов задержаться в Италии.



"Я чувствую, что проникаюсь итальянским стилем, тактикой и тем, как нужно контролировать матчи. Я определенно развиваю свою игру. Я чувствую, что учусь и совершенствуюсь".



"Хотел бы я продлить свое пребывание в "Роме"? Да. На старте сезона план и состоял в том, чтобы проявить себя как можно лучше, а если все мы хорошо проведем сезон и достигнем своих целей, тогда можно будет обсудить продление сотрудничества".



"Я более чем счастлив своей первой половиной сезона, и теперь лишь важно продолжать в том же духе и сильно завершить сезон. Для нас еще многое стоит на кону".



"Мои приоритетом было приехать сюда и проявить себя на футбольном поле. Однако моя семья освоилась здесь, а я изучаю язык и наслаждаюсь местной культурой. Я пытаюсь получить максимум от этого перехода", — сообщил Смоллинг BBC.