Агент Эмерсона подтвердил интерес "Ювентуса" и "Интера"

Агент защитника "Челси" Эмерсона Палмери сообщил, что в услугах его клиента заинтересованы "Ювентус" и "Интер".

В этом сезоне Эмерсон весьма ограничен в игровой практике — не только из-за конкуренции со стороны капитана Сесара Аспиликуэты, но и из-за прогресса молодых Фикайо Томори и Риса Джеймса.



25-летний итальянец бразильского происхождения отметился только 16 появлениями в стартовом составе при Фрэке Лэмпарде во всех соревнованиях и сейчас не играет с дерби против "Арсенала" 21 января, когда его ошибка привела к голу Габриэля Мартинелли (2:2).



А когда "Челси" встречался с "Арсеналом" предыдущий раз в декабре, то Эмерсон был заменен уже на 34-й минуте. Несмотря на все эти сложности, Палмери повременит с решением насчет возвращения в Серию А.



"Нам очень хорошо известно об интересе не только "Ювентуса", но и "Интера". Пока что никаких переговоров с "Челси" насчет трансфера нет, как и нет официальных предложений".



"Убежден, до мая официальных предложений от этих двух клубов ждать не стоит. Летом мы решим, как поступим", — сообщил агент Луис Фернандо Гарсия Juventus.eu.