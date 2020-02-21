"Пэлас" предложил Ходжсону новый контракт

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш рассказал, что его клуб предложил новый контракт главному тренеру Рою Ходжсону.

В прошлом году Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-Лиги. Грядущим летом Рою исполнится 73, однако на пенсию он не собирается.



Вопрос лишь в том, останется ли Ходжсон на "Селхерст Парк". Действующий контракт Роя истекает в конце этого сезона, однако "орлы" хотят сохранить бывшего наставника сборной Англии.



"Мы выдвинули Рою свое предложение о новом контракте, мы разговариваем с ним об этом, но я думаю, это не мешает каждому из нас сохранять концентрацию на матчах".



"Недавно Рой сказал журналистам, что расслаблен относительно всей этой ситуации. Мы очень расслаблены, и я думаю, мы договоримся в свое время", — сообщил Пэриш Palace TV.