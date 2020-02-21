Роджерс не верит, что получит медаль Премьер-Лиги

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс не думает, что получит золотую медаль за победу в Премьер-Лиге 2014 года в связи с возможными санкциями в отношении "Манчестер Сити".

Вскоре после того, как "Сити" был наказан УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей, появились слухи, что свои санкции в отношении "горожан" может применить и Премьер-Лига.



Сообщалось, что у "горожан" могут забрать титул, выигранный в сезоне 2013/14, и отдать его команде, которая финишировала тогда второй. Это командой является "Ливерпуль" Роджерса, однако Брендан не верит в подобный сценарий.



"Это в прошлом. Как будет, так и будет. Для меня это ничего не изменит. Мы противостояли великолепной команде в лиге "Манчестер Сити", и нам лишь немного не хватило, но это не умаляет того, что мы сделали в том году".



"Я особо не задумываюсь об этом. У меня есть много других вещей, о которых я должен беспокоиться. Если честно, я не представляю себе этого", — цитирует Роджерса Daily Mail.