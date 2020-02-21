Сульшер пожаловался на мяч Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил невыразительную игру своей команды против "Брюгге" в Лиге Европы неудобным мячом.

Гол Антони Мартиаля позволил "красным дьяволам" избежать поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в четверг вечером — 1:1. Подопечные Сульшера показали весьма посредственный футбол в Бельгии, однако Оле Гуннар может это объяснить.



"Это был сложный матч в сложных условиях против команды, которая хорошо организована".



"Я не думаю, что это был один из самых зрелищных матчей. Мы были немного неряшливы, нам не хватало концентрации, а условия — поле и мяч — только усложнили ситуацию".



"Здесь другой мяч, и им сложно играть, однако он одинаков для обеих команд. Он легкий — возьмите и попробуйте сами!"



"Мы добыли ничью и забили, поэтому им придется забивать на "Олд Траффорд", — цитирует Сульшера Daily Mirror.