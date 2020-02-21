Майк Дин: арбитр в центре внимания

Майк Дин не судил решающих матчей международных турниров, но в Англии он — настоящая звезда. Предлагаем вашему вниманию рассказ об одном из самых одиозных и в то же время авторитетных рефери на родине футбола.

"Последний представитель умирающего вида", — говорит о нем Марк Клаттенбург. Бывший арбитр английской Премьер-Лиги Клаттенбург любил быть на виду, но его коллега Дин выделяется еще сильнее.



The Guardian называет Дина "королем футбольного юмора". Он также "король" футбольных арбитров. В 51 год Майк обладает наибольшим авторитетом среди коллег, и Премьер-Лига в январе отметила его заслуги в день 500-го поединка Дина на уровне элиты. На "Эмирейтс", где "Арсенал" принимал "Шеффилд Юнайтед", пригласили семью Майка и организовали награждение человека, работа которого (на первый взгляд) — незаметно контролировать происходящее на поле.



Если бы сам Дин был согласен с этим. Уроженец Уиррала не боится быть в центре внимания, и это делает его личностью масштаба Премьер-Лиги.



Принято считать, что желание выделиться прямо вредит арбитрам, но тот же Клаттенбург уверен: поведение Дина, скорее, разрядит накаленную обстановку. Футболисты знают, что на Майка давить проблематично, а любая истерика тренера не произведет на него впечатления. Маурисио Почеттино кричал что-то в лицо Дину после поражения его команды от "Бернли", но не пробил спокойствие рефери. Знаменитые два пальца Гвардиолы в матче с "Ливерпулем" тоже пришли в лицо к Дину, работавшему в тот день четвертым рефери. Это все не тревожит человека с двадцатилетним стажем работы на уровне Премьер-Лиги. Дин сдерживал куда более агрессивного и авторитетного сэра Алекса, показательно не сообщая об инциденте в рапорте по матчу "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла", когда менеджер обрушился с гневом на главного арбитра.



Дину внимание даже нравится. Еще больше нравится веселье. Бывший работник птичьей фермы, он знает, что такое вставать ежедневно в пять утра и отправляться на полноценную работу. "Работой" он никогда не назовет судейство матчей в самой популярной лиге мира. "Хобби, которое приносит заработок", — формулирует Майк Дин. Хобби существуют для того, чтобы приносить удовольствие, и мерсисайдский рефери не упускает своих возможностей.



Показывать желтую карточку, не смотря в лицо игроку — знаменитый прием Дина. Он таким образом подчеркивает свой авторитет? Возможно. Но, скорее, Майку это просто кажется забавным. Ему кажется забавным ловко пропустить мяч между ног, не мешая построению атаки соперника. Показать отвращение на лице, когда футболисты прикасаются к нему. Либо когда навязчивые мыльные пузыри летят в глаза на "Болейн Граунд".



А как насчет того момента, когда автор хет-трика Серхио Агуэро хотел забрать мяч, а Дин спрятал его у себя под футболкой? Майку посвящают нарезки, а его реакции на эпизоды стали интернет-мемами.



Вроде бы мелочи, но для арбитров, строго соблюдающих свою скромную роль, поведение Дина — редкость. Некоторые эпизоды с его участием безобидны, но другие выводят болельщиков из себя, как и положено в ситуации с судьей. Абсолютная классика: то, как Майк Дин "праздновал" гол "Тоттенхэма" в ворота "Астон Виллы". Это выглядело странно, но на деле Дин просто дал сыграть "шпорам" преимущество после нарушения правил соперником. Когда лондонская команда забила, он поддался эмоциям и порадовался верному решению. Да, арбитры тоже могут ликовать своим успехам — но не все решатся показывать это на поле.



Празднование голов "Тоттенхэма" и ошибки в пользу соперников сделали Дина ненавистной фигурой среди болельщиков "Арсенала". При том, что "канониры" имеют неплохую статистику матчей, на которых работал Майк. Фаны "Арсенала" собирали подписи против назначения Дина на поединки своей команды, а Арсен Венгер в декабре 2017 после игры с "Вест Бромом" назвал Дина "позорищем". Француз пришел в судейскую раздевалку, Дин хладнокровно попросил его подтвердить сказанное, и на этот раз сообщил об инциденте. Возможно, Майку была не по душе чрезмерная серьезность Венгера — сам он определенно относится к футболу проще.



Помимо арбитража матчей Премьер-Лиги, Дин не только играет в гольф, но и подрабатывает "кедди" на женских соревнованиях европейского тура. Он не болеет за "Тоттенхэм", и ему нет дела до лондонских клубов в целом. Легендарный статус Дина был окончательно закреплен, когда ликующего арбитра увидели на секторе болельщиков "Транмира" во время полуфинального матча плей-офф Лиги Два. У Майка Дина есть футбольная жизнь за пределами Премьер-Лиги, и там он тоже не стесняется своих эмоций.



Возрастных ограничений для работы арбитров в Англии нет — и Дин может продолжать, пока у него есть желание и силы. Многолетний опыт делает его только лучше, как рефери, а Премьер-Лига явно потеряет в день ухода последнего арбитра с яркой индивидуальностью.







Иван Громиков специально для FAPL.ru