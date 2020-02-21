"Вулверхэмптон" сокрушил "Эспаньол"

"Вулверхэмптон" одной ногой шагнул в 1/8 финала Лиги Европы, в первом матче 1/16 сокрушив "Эспаньол" со счетом 4:0.

"Волки" лучше начали матч и закономерно открыли счет на 15-й минуте, когд Диогу Жота поразил ворота с близкого расстояния после подачи углового и скидки Рауля Хименеса — 1:0.



В дальнейшем "Эспаньолу" удалось наладить контроль над мячом, но не более того — хозяева смотрелись предпочтительнее.



А второй тайм начался с того, что Рубен Невен подхватил грудью отбитый за пределы штрафной мяч и, не опуская снаряд на землю, нанес потрясающий удар с подъема — 2:0.



На 52-й минуте счет стал разгромным. Жота ворвался в штрафную, получил передачу от партнера и с края вратарской поразил цель — 3:0.



Точку в матче поставил его герой Жота на 81-й минуте, классно пробив низом в притирку со штангой с линии штрафной площади — 4:0.



"Вулверхэмптон" (Англия) — "Эспаньол" (Испания) — 4:0 (1:0)



Голы: Жота 15, 67, 81, Невеш 52.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Дохерти, Моутиньо, Невеш, Хонни, Траоре (Дендонкер 61), Жота (Поденсе 83), Хименес (Нету 75).



"Эспаньол": Прието, Виктор Гомес (Дардер 76), Налдо, Калеро, Дидак, Мелендо (Кальери 62), Итурраспе (Лопес 61), Виктор Санчес, Варгас, Феррейра, У Лэй.



Предупреждения: Моутиньо — Итурраспе, Виктор Санчес, Виктор Гомес.