Гол Лакасетта принес "Арсеналу" победу над "Олимпиакосом"

Александр Лакасетт Поздний гол Александра Лакасетта принес "Арсеналу" минимальную победу над "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

По сравнению с предыдущим матчем главный тренер "канониров" Микель Артета вернул в команду Сократиса Папастатопулоса, Маттео Гендузи, Джо Уиллока, Габриэля Мартинелли и Александра Лакасетта.

В начале матча "Олимпиакос" смотрелся гораздо бодрее, создав пару хороших моментов. На это "Арсенал" ответил убойным шансом Лакасетта на 19-й минуте — Александр непостижимым образом промахнулся с линии вратарской.

В дальнейшем игра успокоилась и не изобиловала острыми моментами, а вот после перерыва хозяева прибрали инициативу и заставили "канониров" много обороняться, но Бернд Лено действовал безошибочно.

Во втором тайме "Арсенал" почти не атаковал, однако на 81-й минуте гостям все же удалось совершить вылазку. Букайо Сака с левого края штрафной сделал передачу во вратарскую, где Лакасетту лишь оставалось подставить ногу — 0:1.

"Олимпиакос" оказался на время выведен из равновесия и едва не пропустил второй гол. Лакасетт завершал контратаку своей команды, но его плотный удар был остановлен голкипером. А Сократис пробил головой в перекладину.

"Арсенал" не всегда был безгрешен в обороне, однако Бернд Лено помог "канонирам" не пропустить и стать большим фаворитом перед ответным матчем на "Эмирейтс" через неделю.

"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Лакасетт 81.

"Олимпиакос": Са, Эльабделлауи, Семеду, Ба, Цимикас, Гильерме, Камара, Бухалакис (Фортунис 65), Масурас (Ловера 75), Вальбуэна, Эль-Араби.

"Арсенал": Лено, Мустафи, Папастатопулос (Мэйтланд-Найлс 90), Луис, Сака, Гендузи, Джака, Мартинелли (Себальос 58), Уиллок (Пепе 75), Обамеянг, Лакасетт.

Предупреждения: Семеду, Аль-Араби, Бухалакис, Ба — Мустафи, Джака.


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2020 00:55

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  1. pistolero-lfc 21.02.2020 01:13 # pistolero-lfc
    Аутсайдеры турнира

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  2. redwhitegun 21.02.2020 01:07 # redwhitegun
    Неплохо, учитывая то, как слабо играл Гендузи и Ляка порол момент за моментом...

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  3. brown-ale 21.02.2020 01:03 # brown-ale
    Артета четко ведет команду. Уже сейчас, занимая десятое место...

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  4. liverpo0ol 21.02.2020 01:02 # liverpo0ol
    Za Volkov since the childhood

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  5. royal-arsenal 21.02.2020 01:02 # royal-arsenal
    Канониры вперёд!!!
    Очередное подтверждение нашего класса!

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  6. superglor 21.02.2020 01:01 # superglor
    Ну это конечная, в гостях Арсиноль разнесут в щепки.

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  7. apach 21.02.2020 00:59 # apach
    Победа была предсказуема.

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