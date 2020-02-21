Гол Лакасетта принес "Арсеналу" победу над "Олимпиакосом"
Поздний гол Александра Лакасетта принес "Арсеналу" минимальную победу над "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
По сравнению с предыдущим матчем главный тренер "канониров" Микель Артета вернул в команду Сократиса Папастатопулоса, Маттео Гендузи, Джо Уиллока, Габриэля Мартинелли и Александра Лакасетта.
В начале матча "Олимпиакос" смотрелся гораздо бодрее, создав пару хороших моментов. На это "Арсенал" ответил убойным шансом Лакасетта на 19-й минуте — Александр непостижимым образом промахнулся с линии вратарской.
В дальнейшем игра успокоилась и не изобиловала острыми моментами, а вот после перерыва хозяева прибрали инициативу и заставили "канониров" много обороняться, но Бернд Лено действовал безошибочно.
Во втором тайме "Арсенал" почти не атаковал, однако на 81-й минуте гостям все же удалось совершить вылазку. Букайо Сака с левого края штрафной сделал передачу во вратарскую, где Лакасетту лишь оставалось подставить ногу — 0:1.
"Олимпиакос" оказался на время выведен из равновесия и едва не пропустил второй гол. Лакасетт завершал контратаку своей команды, но его плотный удар был остановлен голкипером. А Сократис пробил головой в перекладину.
"Арсенал" не всегда был безгрешен в обороне, однако Бернд Лено помог "канонирам" не пропустить и стать большим фаворитом перед ответным матчем на "Эмирейтс" через неделю.
"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Лакасетт 81.
"Олимпиакос": Са, Эльабделлауи, Семеду, Ба, Цимикас, Гильерме, Камара, Бухалакис (Фортунис 65), Масурас (Ловера 75), Вальбуэна, Эль-Араби.
"Арсенал": Лено, Мустафи, Папастатопулос (Мэйтланд-Найлс 90), Луис, Сака, Гендузи, Джака, Мартинелли (Себальос 58), Уиллок (Пепе 75), Обамеянг, Лакасетт.
Предупреждения: Семеду, Аль-Араби, Бухалакис, Ба — Мустафи, Джака.
21.02.2020 00:55
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Последние комментарии:
Аутсайдеры турнира
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Неплохо, учитывая то, как слабо играл Гендузи и Ляка порол момент за моментом...
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Артета четко ведет команду. Уже сейчас, занимая десятое место...
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Za Volkov since the childhood
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Канониры вперёд!!!
Очередное подтверждение нашего класса!
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Ну это конечная, в гостях Арсиноль разнесут в щепки.
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Победа была предсказуема.
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