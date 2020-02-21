Гол Лакасетта принес "Арсеналу" победу над "Олимпиакосом"

Поздний гол Александра Лакасетта принес "Арсеналу" минимальную победу над "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

По сравнению с предыдущим матчем главный тренер "канониров" Микель Артета вернул в команду Сократиса Папастатопулоса, Маттео Гендузи, Джо Уиллока, Габриэля Мартинелли и Александра Лакасетта.



В начале матча "Олимпиакос" смотрелся гораздо бодрее, создав пару хороших моментов. На это "Арсенал" ответил убойным шансом Лакасетта на 19-й минуте — Александр непостижимым образом промахнулся с линии вратарской.



В дальнейшем игра успокоилась и не изобиловала острыми моментами, а вот после перерыва хозяева прибрали инициативу и заставили "канониров" много обороняться, но Бернд Лено действовал безошибочно.



Во втором тайме "Арсенал" почти не атаковал, однако на 81-й минуте гостям все же удалось совершить вылазку. Букайо Сака с левого края штрафной сделал передачу во вратарскую, где Лакасетту лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



"Олимпиакос" оказался на время выведен из равновесия и едва не пропустил второй гол. Лакасетт завершал контратаку своей команды, но его плотный удар был остановлен голкипером. А Сократис пробил головой в перекладину.



"Арсенал" не всегда был безгрешен в обороне, однако Бернд Лено помог "канонирам" не пропустить и стать большим фаворитом перед ответным матчем на "Эмирейтс" через неделю.



"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Лакасетт 81.



"Олимпиакос": Са, Эльабделлауи, Семеду, Ба, Цимикас, Гильерме, Камара, Бухалакис (Фортунис 65), Масурас (Ловера 75), Вальбуэна, Эль-Араби.



"Арсенал": Лено, Мустафи, Папастатопулос (Мэйтланд-Найлс 90), Луис, Сака, Гендузи, Джака, Мартинелли (Себальос 58), Уиллок (Пепе 75), Обамеянг, Лакасетт.



Предупреждения: Семеду, Аль-Араби, Бухалакис, Ба — Мустафи, Джака.