Виллиан: "Хочу остаться в Лондоне"

Вингер "Челси" Виллиан открыл дверь к переходу в "Тоттенхэм", заявив о желании своей семьи остаться в Лондоне.

Как известно, действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона. Согласно слухам, игрок сборной Бразилии хочет от своего клуба новую сделку сразу на три года, но это не вписывается в политику "Челси", хотя в свое время для Давида Луиса и Оливье Жиру были сделаны исключения.



Также ходят слухи об интересе к Виллиану, которому грядущим летом исполнится 32, со стороны его бывшего тренера Жозе Моуриньо, который теперь возглавляет "Тоттенхэм", и вингер не закрывает эту дверь.



"Я выступаю за "Челси" уже более шести лет, и я могу честно сказать, что я очень счастлив здесь".



"Если вы спросите мою жену, хочет ли она покинуть Лондон, она скажет, что нет. Мои дочери чувствуют то же самое. Конечно, Бразилия есть Бразилия, верно? Там наш дом, наша культура. Нам всегда хорошо, когда мы ездим туда в отпуск, видимся с родными и друзьями, но Лондон — мой второй дом".



"Вообще-то, недавно я прошел экзамен на британское гражданство. Слушайте, это было сложно. Если вкратце, это экзамен на британскую историю. Некоторые вопросы были такими сложными, что даже мои британские друзья не знали ответов!"



"Я провалил две первые попытки, но сдал экзамен с третьей. Теперь я гражданин Британии! Так что Лондон — это место, где я хочу остаться. Здесь моя семья, моя церковь. Я хочу, чтобы мои дочери росли здесь", — цитирует Виллиана Goal.