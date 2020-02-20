"Юнайтед" добыл ничью в Брюгге

"Манчестер Юнайтед" смог добыть только ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" — 1:1.

Относительно победы 0:2 над "Челси" в понедельник главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял шестерых игроков, оказав доверие Серхио Ромеро, Виктору Линделефу, Диогу Далоту, Андреасу Перейре, Хуану Мате и Джесси Лингарду.



Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на 15-й минуте открыли счет. Симон Миньоле выполнил длинную передачу на Эммануэля Бонавентуре, который просочился меж Далота и Брандона Уильямса, а затем перебросил мяч через покинувшего свою штрафную Ромеро — 1:0.



Какое-то время "Брюгге" продолжал владеть инициативой и смело атаковать, но затем "Юнайтед" стал подавать признаки жизни, использовав свой первый же реальный момент. Это Антони Мартиаль на 36-й минуте обокрал зазевавшегося защитника и реализовал выход один на один — 1:1.



Под занавес тайма Мартиаль едва не оформил дубль, но его дальний удар на себя приняла штанга ворот Миньоле.



Во втором тайме шла довольно равная и скучная игра, а лучший момент этой половины матча случился на 78-й минуте, когда Одилон Коссуну бил в касание из района 11-метровой отметки, но просто не попал в створ ворот Ромеро.



Команды разошлись миром, однако забитый на выезде гол дает некоторое преимущество "Юнайтед" перед ответным матчем на "Олд Траффорд" через неделю. Каких-либо других позитивных моментов для "дьяволов" найти сложно.



"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (1:1)



Голы: Бонавентуре 15 — Мартиаль 36.



"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Дели, Ритс, Баланта (Вормер 47), Ванакен, Бонавентуре, Тау (Де Кетеларе 62), Де Кюйпер (Схрейверс 73).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот (Фернандеш 81), Линделеф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Матич, Мата, Перейра (Фред 71), Лингард, Мартиаль (Игало 67).



Предупреждения: Баланта, Ванакен, Мехеле — Перрейра.