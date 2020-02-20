"Юнайтед" добыл ничью в Брюгге
"Манчестер Юнайтед" смог добыть только ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" — 1:1.
Относительно победы 0:2 над "Челси" в понедельник главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял шестерых игроков, оказав доверие Серхио Ромеро, Виктору Линделефу, Диогу Далоту, Андреасу Перейре, Хуану Мате и Джесси Лингарду.
Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на 15-й минуте открыли счет. Симон Миньоле выполнил длинную передачу на Эммануэля Бонавентуре, который просочился меж Далота и Брандона Уильямса, а затем перебросил мяч через покинувшего свою штрафную Ромеро — 1:0.
Какое-то время "Брюгге" продолжал владеть инициативой и смело атаковать, но затем "Юнайтед" стал подавать признаки жизни, использовав свой первый же реальный момент. Это Антони Мартиаль на 36-й минуте обокрал зазевавшегося защитника и реализовал выход один на один — 1:1.
Под занавес тайма Мартиаль едва не оформил дубль, но его дальний удар на себя приняла штанга ворот Миньоле.
Во втором тайме шла довольно равная и скучная игра, а лучший момент этой половины матча случился на 78-й минуте, когда Одилон Коссуну бил в касание из района 11-метровой отметки, но просто не попал в створ ворот Ромеро.
Команды разошлись миром, однако забитый на выезде гол дает некоторое преимущество "Юнайтед" перед ответным матчем на "Олд Траффорд" через неделю. Каких-либо других позитивных моментов для "дьяволов" найти сложно.
"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (1:1)
Голы: Бонавентуре 15 — Мартиаль 36.
"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Дели, Ритс, Баланта (Вормер 47), Ванакен, Бонавентуре, Тау (Де Кетеларе 62), Де Кюйпер (Схрейверс 73).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот (Фернандеш 81), Линделеф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Матич, Мата, Перейра (Фред 71), Лингард, Мартиаль (Игало 67).
Предупреждения: Баланта, Ванакен, Мехеле — Перрейра.
20.02.2020 22:55
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Последние комментарии:
Бруно понравился. По игре у меня всё. Хорошо, что гол забили.
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пробили дно в брюгге
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Волки уже ведут.
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Приоритет АПЛ понятное дело, стартовый состав так себе.
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Ребята, привет. Сегодня закончился мой 10-летний бан на сайте.
https://imgur.com/eYeQcqt
Манчестер Юнайтед все еще чемпион? Фергюсон еще тренирует?
А где Energy, Leginand, Samir?
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Мата и там и там успел сыграть, ну и лохи же в МЮ сидят.
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Игроки Брюге уже еле ходили, а то и вообще валялись на поле, ну а скум как всегда, не смог дожать.
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Это вам не позорный проигрыш портово
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У Миньоле больше ассистов, чем у Лингарда. Во дела.
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Чёт мудрил с перестановкам и сменой схемы Сульшер, толку - ноль. Лучше бы Лингарда нах снял с игры.
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Даже в этом турнире не могут победить
Лохи
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Залечь на дно в Брюгге.
Автор биографии Срульшер.
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Скаузер Мигнолет по старинке обоссал скамо6лядей.
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