"Юнайтед" добыл ничью в Брюгге

Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" смог добыть только ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" — 1:1.

Относительно победы 0:2 над "Челси" в понедельник главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял шестерых игроков, оказав доверие Серхио Ромеро, Виктору Линделефу, Диогу Далоту, Андреасу Перейре, Хуану Мате и Джесси Лингарду.

Начало матча осталось за хозяевами, которые уже на 15-й минуте открыли счет. Симон Миньоле выполнил длинную передачу на Эммануэля Бонавентуре, который просочился меж Далота и Брандона Уильямса, а затем перебросил мяч через покинувшего свою штрафную Ромеро — 1:0.

Какое-то время "Брюгге" продолжал владеть инициативой и смело атаковать, но затем "Юнайтед" стал подавать признаки жизни, использовав свой первый же реальный момент. Это Антони Мартиаль на 36-й минуте обокрал зазевавшегося защитника и реализовал выход один на один — 1:1.

Под занавес тайма Мартиаль едва не оформил дубль, но его дальний удар на себя приняла штанга ворот Миньоле.

Во втором тайме шла довольно равная и скучная игра, а лучший момент этой половины матча случился на 78-й минуте, когда Одилон Коссуну бил в касание из района 11-метровой отметки, но просто не попал в створ ворот Ромеро.

Команды разошлись миром, однако забитый на выезде гол дает некоторое преимущество "Юнайтед" перед ответным матчем на "Олд Траффорд" через неделю. Каких-либо других позитивных моментов для "дьяволов" найти сложно.

"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (1:1)

Голы: Бонавентуре 15 — Мартиаль 36.

"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Дели, Ритс, Баланта (Вормер 47), Ванакен, Бонавентуре, Тау (Де Кетеларе 62), Де Кюйпер (Схрейверс 73).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот (Фернандеш 81), Линделеф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Матич, Мата, Перейра (Фред 71), Лингард, Мартиаль (Игало 67).

Предупреждения: Баланта, Ванакен, Мехеле — Перрейра.


Метки Брюгге, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 22:55

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Последние комментарии:




  1. udaff 20.02.2020 23:51 # udaff
    Бруно понравился. По игре у меня всё. Хорошо, что гол забили.

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  2. narcot 20.02.2020 23:36 # narcot
    пробили дно в брюгге

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  3. girasimus 20.02.2020 23:25 # girasimus
    Волки уже ведут.

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  4. mancunia-planet 20.02.2020 23:20 # mancunia-planet
    Приоритет АПЛ понятное дело, стартовый состав так себе.

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  5. kempes 20.02.2020 23:07 # kempes
    Ребята, привет. Сегодня закончился мой 10-летний бан на сайте.
    https://imgur.com/eYeQcqt

    Манчестер Юнайтед все еще чемпион? Фергюсон еще тренирует?

    А где Energy, Leginand, Samir?

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  6. superglor 20.02.2020 23:07 # superglor
    Мата и там и там успел сыграть, ну и лохи же в МЮ сидят.

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  7. girasimus 20.02.2020 23:05 # girasimus
    Игроки Брюге уже еле ходили, а то и вообще валялись на поле, ну а скум как всегда, не смог дожать.

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  8. master-fakaster 20.02.2020 23:05 # master-fakaster
    Это вам не позорный проигрыш портово

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  9. brown-ale 20.02.2020 23:02 # brown-ale
    У Миньоле больше ассистов, чем у Лингарда. Во дела.

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  10. sausage 20.02.2020 23:01 # sausage
    Чёт мудрил с перестановкам и сменой схемы Сульшер, толку - ноль. Лучше бы Лингарда нах снял с игры.

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  11. pistolero-lfc 20.02.2020 23:00 # pistolero-lfc
    Даже в этом турнире не могут победить
    Лохи

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  12. negan 20.02.2020 22:58 # negan
    Залечь на дно в Брюгге.
    Автор биографии Срульшер.

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  13. mr-s1n1st3r 20.02.2020 22:56 # mr-s1n1st3r
    Скаузер Мигнолет по старинке обоссал скамо6лядей.

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