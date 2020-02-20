Роджерс отрицает, что "Лестер" обратился насчет Лалланы
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отрицает, что его клуб обратился насчет полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что "лисы" установили контакт с Лалланой после того, как "Ливерпуль" решил не предлагать Адаму новый контракт взамен истекающего в конце сзона.
Именно Роджерс привел Лаллану в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2014 году, однако Брендан уверяет, что не контактировал со своим бывшим подопечным.
"Я видел много всяких историй насчет Адама и насчет того, что мы обратились к "Ливерпулю". Естественно, это не так".
"Однако Адам — удивительный игрок и не только. У него также замечательный настрой".
"Когда я привел его в "Ливерпуль", поначалу ему не везло с травмам, но он показал, что является великолепным игроком, когда здоров и в форме".
"Его истекающий контракт означает, что у него будет много вариантов. Я уверен насчет этого. Однако то, о чем говорили последние дни, определенно не соответствует истине", — цитирует Роджерса Daily Mail.
20.02.2020 22:00
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