Месси ожидает исхода звезд из "Сити" без Лиги Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лонель Месси ожидает исхода игроков из "Манчестер Сити", если "горожане" не смогут отменить запрет на участие в Лиге Чемпионов.

В данный момент "Сити" готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы опротестовать двухлетний запрет на участие в еврокубках и штраф на 25 миллионов фунтов.



Санкции УЕФА в отношении "Сити" стали сюрпризом для Месси, но Лионель не удивится, если ведущие игроки "горожан" устремятся на выход грядущим летом.



"Это удивляет, потому что никто не мог себе этого представить".



"ПСЖ заплатил штраф, или я не знаю, чем у них все закончилось. Если в конце концов "Сити" не будет выступать в Лиге Чемпионов, учитывая их игроков, клуб и вкладываемые ими деньги, это будет странно".



"Есть много игроков, которые могут задуматься об уходе. Или, возможно, нет. Лига Чемпионов имеет большую привлекательность, поэтому остаться без нее на два года — это ужасно", — сообщил Месси Mundo Deportivo.