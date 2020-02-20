Нагельсманн предупредил Вернера насчет "Ливерпуля"

Тимо Вернер и Юлиан Нагельсманн Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн предостерег своего нападающего Тимо Вернера насчет перехода в "Ливерпуль".

После победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов накануне вечером Вернер дал весьма интригующее интервью, намекнув на свою готовность присоединиться к "Ливерпулю".

Тимо даже назвал "красных" "лучшей командой в мире", однако Нагельсманн предупреждает, что у этого перехода могут быть свои минуты.

"В "Ливерпуле" Тимо Вернеру было бы сложнее играть, чем в Лейпциге. В первые годы у него не будет там статуса, который есть у него здесь, и я скажу ему об этом", — сообщил Нагельсманн Bild.


Метки Вернер, Ливерпуль, Нагельсманн, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 20:00

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  1. gerrard08 20.02.2020 20:38 # gerrard08
    Правильно говорит. По игре со шпорами и баварией я бы не сказал что он смог бы потеснить даже Ориги.

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  2. danik9 20.02.2020 20:34 # danik9
    Всем сердцем люблю Стиви Джи и хочу, чтобы он когда-нибудь возглавил ЛФК, но не в 24 году. Надо после Клоппа брать Нагельсманна, он ска такой же немецкий гений и намного моложе.

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  3. slash-lfc 20.02.2020 20:21 # slash-lfc
    Оба топаря. Первого в ЛФК.

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