Нагельсманн предупредил Вернера насчет "Ливерпуля"
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн предостерег своего нападающего Тимо Вернера насчет перехода в "Ливерпуль".
После победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов накануне вечером Вернер дал весьма интригующее интервью, намекнув на свою готовность присоединиться к "Ливерпулю".
Тимо даже назвал "красных" "лучшей командой в мире", однако Нагельсманн предупреждает, что у этого перехода могут быть свои минуты.
"В "Ливерпуле" Тимо Вернеру было бы сложнее играть, чем в Лейпциге. В первые годы у него не будет там статуса, который есть у него здесь, и я скажу ему об этом", — сообщил Нагельсманн Bild.
20.02.2020 20:00
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Правильно говорит. По игре со шпорами и баварией я бы не сказал что он смог бы потеснить даже Ориги.
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Всем сердцем люблю Стиви Джи и хочу, чтобы он когда-нибудь возглавил ЛФК, но не в 24 году. Надо после Клоппа брать Нагельсманна, он ска такой же немецкий гений и намного моложе.
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Оба топаря. Первого в ЛФК.
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