Нагельсманн предупредил Вернера насчет "Ливерпуля"

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн предостерег своего нападающего Тимо Вернера насчет перехода в "Ливерпуль".

После победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов накануне вечером Вернер дал весьма интригующее интервью, намекнув на свою готовность присоединиться к "Ливерпулю".



Тимо даже назвал "красных" "лучшей командой в мире", однако Нагельсманн предупреждает, что у этого перехода могут быть свои минуты.



"В "Ливерпуле" Тимо Вернеру было бы сложнее играть, чем в Лейпциге. В первые годы у него не будет там статуса, который есть у него здесь, и я скажу ему об этом", — сообщил Нагельсманн Bild.