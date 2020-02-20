Тренер сборной Дании подтвердил, что МЮ был заинтересован в Эриксене

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" был заинтересован в полузащитнике Кристиане Эриксене, прежде чем тот отправился в "Интер".

Напомним, в прошлом месяце "Тоттенхэм" продал Эриксена в "Интер" за 17 миллионов фунтов. От контракта Кристиана оставалось всего полгода, поэтому "шпоры" были вынуждены отпустить свою звезду.



Слухи об интересе "Юнайтед" к Эриксену ходили с прошлого лета. Издание Manchester Evening News сообщало, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер лично встречался с Кристианом в августе.



По словам Харейде, этот интерес действительно существовал, но Эриксен сам отверг интерес "Юнайтед".



"Было несколько клубов, заинтересованных в нем. "Манчестер Юнайтед" был заинтересован в Кристиане Эриксене. Я знаю наверняка, что Сульшер был заинтересован".



"Были разговоры насчет "Реала" и немного насчет "Барселоны".... В основном насчет "Реал". Но на протяжении всего времени "Интер" и Конте хотели его заполучить сильнее всех, и это было самым важным", — цитирует Харейде Daily Star.