Рэднапп считает Де Брюйне лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что награда лучшему игроку этого сезона Премьер-Лиги должна достаться полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.

Накануне вечером Де Брюйне устроил настоящий мастер-класс против "Вест Хэма", ассистировав Родри, а затем отличившись самостоятельно, что позволило "горожанам" комфортно победить.



Таким образом, 28-летний бельгиец может похвастать уже восемью голами и 16 результативными передачами в этом сезоне Премьер-Лиги. По мнению Рэднаппа, Де Брюйне своей игрой затмевает даже звезд лидирующего "Ливерпуля".



"Когда он на поле, он на голову и плечи превосходит любого другого. Я не думал, что Давида Сильву можно затмить, но Кевин Де Брюйне демонстрирует еще более высокий уровень".



"Такое впечатление, что сегодня вокруг него было защитное поле — никому не было позволено играть в отборе против него. Его пасы всегда всегда многообещающие, он разрезает ими оборону".



"Заслуживает высокой оценки и его игра без мяча — в данный момент он демонстрирует другой уровень во всех отношениях".



"Он не попал бы в символическую сборную, но для меня он является лучшим игроком года. Другие претенденты — это Виргил Ван Дейк, который проводит удивительный сезон, Джордан Хендерсон, большим фанатом которого я являюсь, и Садио Мане. Но взгляните на цифры Де Брюйне — под 20 результативных передач, ему и близко нет равных. Прямо сейчас он лучший игрок в стране с большим перевесом", – сообщил Рэднапп в эфире.