Рэднапп считает Де Брюйне лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги

Кевин Де Брюйне Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что награда лучшему игроку этого сезона Премьер-Лиги должна достаться полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.

Накануне вечером Де Брюйне устроил настоящий мастер-класс против "Вест Хэма", ассистировав Родри, а затем отличившись самостоятельно, что позволило "горожанам" комфортно победить.

Таким образом, 28-летний бельгиец может похвастать уже восемью голами и 16 результативными передачами в этом сезоне Премьер-Лиги. По мнению Рэднаппа, Де Брюйне своей игрой затмевает даже звезд лидирующего "Ливерпуля".

"Когда он на поле, он на голову и плечи превосходит любого другого. Я не думал, что Давида Сильву можно затмить, но Кевин Де Брюйне демонстрирует еще более высокий уровень".

"Такое впечатление, что сегодня вокруг него было защитное поле — никому не было позволено играть в отборе против него. Его пасы всегда всегда многообещающие, он разрезает ими оборону".

"Заслуживает высокой оценки и его игра без мяча — в данный момент он демонстрирует другой уровень во всех отношениях".

"Он не попал бы в символическую сборную, но для меня он является лучшим игроком года. Другие претенденты — это Виргил Ван Дейк, который проводит удивительный сезон, Джордан Хендерсон, большим фанатом которого я являюсь, и Садио Мане. Но взгляните на цифры Де Брюйне — под 20 результативных передач, ему и близко нет равных. Прямо сейчас он лучший игрок в стране с большим перевесом", – сообщил Рэднапп в эфире.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 18:00

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  1. kippaxroad 20.02.2020 18:48 # kippaxroad
    100% прав

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  2. manutd-20champ 20.02.2020 18:48 # manutd-20champ
    логично и адекватно.

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  3. gerrard08 20.02.2020 18:09 # gerrard08
    в лфк нет какого-то конкретного тащера, а если бы не КДБ, ониб наверно были бы щас где-то 7, поэтому можно согласиться.

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  4. ibe 20.02.2020 18:03 # ibe
    только Мане

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