Кристенсен сыграет с "Тоттенхэмом" в маске
Защитник Андреас Кристесен станет очередным игроком "Челси", которому предстоит появиться на поле в маске.
В минувший понедельник Кристенсен сломал свой нос в проигранном "синими" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:2), получив локтем по лицу от Антони Мартиаля.
Как сообщает The Athletic, в среду игрок сборной Дании побывал в Милане, чтобы проконсультироваться у профильного доктора и изготовить защитную маску в ортопедической клинике по индивидуальным размерам.
Уже в четверг Андреас дебютировал в своей маске на тренировке "Челси", а в субботу, как ожидается, будет готов сыграть в важнейшем дерби против "Тоттенхэма".
20.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
лучше бы он ваще не играл
это не защитник
это дно ебаное бесполезное
проще в 10ом на поле выйти
лэмпс умом тронулся походу
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пенсы, братья, по-братски ответьте, почему это тело играет в основе? Рюдигер первый выбор, это понятно, но почему второй это не Томори? И насколько Зума лучше/хуже по сравнению с датчанином?
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