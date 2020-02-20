Кристенсен сыграет с "Тоттенхэмом" в маске

Андреас Кристенсен Защитник Андреас Кристесен станет очередным игроком "Челси", которому предстоит появиться на поле в маске.

В минувший понедельник Кристенсен сломал свой нос в проигранном "синими" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:2), получив локтем по лицу от Антони Мартиаля.

Как сообщает The Athletic, в среду игрок сборной Дании побывал в Милане, чтобы проконсультироваться у профильного доктора и изготовить защитную маску в ортопедической клинике по индивидуальным размерам.

Уже в четверг Андреас дебютировал в своей маске на тренировке "Челси", а в субботу, как ожидается, будет готов сыграть в важнейшем дерби против "Тоттенхэма".

Игроки Челси в масках


Метки Кристенсен, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 17:00

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  1. thegodfather 20.02.2020 17:08 # thegodfather
    лучше бы он ваще не играл
    это не защитник
    это дно ебаное бесполезное
    проще в 10ом на поле выйти

    лэмпс умом тронулся походу

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  2. lfcynwa 20.02.2020 17:07 # lfcynwa
    пенсы, братья, по-братски ответьте, почему это тело играет в основе? Рюдигер первый выбор, это понятно, но почему второй это не Томори? И насколько Зума лучше/хуже по сравнению с датчанином?

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