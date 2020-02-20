Кристенсен сыграет с "Тоттенхэмом" в маске

Защитник Андреас Кристесен станет очередным игроком "Челси", которому предстоит появиться на поле в маске.

В минувший понедельник Кристенсен сломал свой нос в проигранном "синими" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:2), получив локтем по лицу от Антони Мартиаля.



Как сообщает The Athletic, в среду игрок сборной Дании побывал в Милане, чтобы проконсультироваться у профильного доктора и изготовить защитную маску в ортопедической клинике по индивидуальным размерам.



Уже в четверг Андреас дебютировал в своей маске на тренировке "Челси", а в субботу, как ожидается, будет готов сыграть в важнейшем дерби против "Тоттенхэма".



