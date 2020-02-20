Рондон подтвердил интерес "Юнайтед"

Бывший нападающий "Ньюкасла" и "Вест Бромвича" Саломон Рондон подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" им интересовался в январе.

Как известно, в январе "красные дьяволы" укрепили позицию нападающего Одионом Игало, арендованным до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа".



Однако клуб интересовался и другим форвардом, выступающим в Китае. 30-летний венесуэлец подтверждает, что "Юнайтед" хотел забрать его из "Далянь Профессионал".



"Кое-что было. Дыма без огня не бывает. Это были очень настойчивые слухи. В конце концов из этого ничего не вышло, и теперь я должен сосредоточиться на "Далянь".



"Это зависело не от меня. Для меня многое значит, что меня сватали в "Манчестер Юнайтед", потому что у их клуба великая история, и их интерес означает, что он высоко оценивали мою игру в Премьер-Лиге".



"Они начали переговоры с моим агентом, и я просто сидел на телефоне в ожидании решения. Мое согласие могло потребоваться для юристов. Но затем я увидел, что они подписали Игало. Наши переговоры не дошли до того, чтобы они выдвинули предложение или вроде того, но я думаю, сделка была очень близка", — цитирует Рондона Manchester Evening News.