Гвардиола раскритиковал "Барселону" за поддержку УЕФА
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал свой бывший клуб "Барселону", открыто поддержавшую санкции УЕФА в отношении "горожан".
Напомним, "горожане" были отстранены на два сезона от еврокубков и оштрафованы на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей. Эта новость весьма порадовала президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу.
"Я бы хотел поблагодарить УЕФА за ФФП. Они проделали великолепную работу за последние пару лет. Мы проводим регулярные расследования и поддерживаем УЕФА во всем, что они делают для футбола", — говорил Бартомеу, чей клуб сегодня приобрел нападающего Мартина Брэйтуэйта у "Леганеса" за 15 млн. фунтов, вне сроков трансферного окна.
Такого рода слова возмутили Гвардиолу, чей нынешний клуб продолжает настаивать на своей невиновности.
"Я не знаю, шпионят ли они за мной, но они знают меня, и им необязательно шпионить за мной".
"Если они рады, что нас дисквалифицировали, то я скажу президенту "Барселоны": дайте нам подать апелляцию".
"Прямо сейчас люди в "Сити" верят в то, что они сделали, и мы собираемся это доказать. Не нужно слишком громких речей, "Барселона". Это мой совет, потому что каждый может однажды оказаться в подобной ситуации".
"Мы собираемся подать апелляцию, и я надеюсь, в будущем мы сможем сыграть с "Барселоной" в Лиге Чемпионов", — цитирует Гвардиолу BBC.
20.02.2020 15:00
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Последние комментарии:
Бартомеу знает, что делает. Очень уж он не хочет возвращение Шарлатана на Ноу Камп, видать, понимает, что в такое случае, ему самому придется уйти, вот и старается поссорить клуб с Пипкой. Мало того, что нанимает ботов для обсера Гвардиолы, еще и сам докидывает на вентилятор, ну что за топчик у Барсы президент.
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Апелляция в виде мешка денег?
Другой вариант не прокатит
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Эта суета с Сити напрягает.А ещё эти испанские балерины че то вякают.Хотя ни для кого не секрет,что эти девки на подсосе УЕФА:не благодаря им ли в 2012 Барсу с игре против Челси за уши вытянули вперёд) Гнильё
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