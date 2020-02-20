Гвардиола раскритиковал "Барселону" за поддержку УЕФА

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал свой бывший клуб "Барселону", открыто поддержавшую санкции УЕФА в отношении "горожан".

Напомним, "горожане" были отстранены на два сезона от еврокубков и оштрафованы на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей. Эта новость весьма порадовала президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу.



"Я бы хотел поблагодарить УЕФА за ФФП. Они проделали великолепную работу за последние пару лет. Мы проводим регулярные расследования и поддерживаем УЕФА во всем, что они делают для футбола", — говорил Бартомеу, чей клуб сегодня приобрел нападающего Мартина Брэйтуэйта у "Леганеса" за 15 млн. фунтов, вне сроков трансферного окна.



Такого рода слова возмутили Гвардиолу, чей нынешний клуб продолжает настаивать на своей невиновности.



"Я не знаю, шпионят ли они за мной, но они знают меня, и им необязательно шпионить за мной".



"Если они рады, что нас дисквалифицировали, то я скажу президенту "Барселоны": дайте нам подать апелляцию".



"Прямо сейчас люди в "Сити" верят в то, что они сделали, и мы собираемся это доказать. Не нужно слишком громких речей, "Барселона". Это мой совет, потому что каждый может однажды оказаться в подобной ситуации".



"Мы собираемся подать апелляцию, и я надеюсь, в будущем мы сможем сыграть с "Барселоной" в Лиге Чемпионов", — цитирует Гвардиолу BBC.