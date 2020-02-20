Анонс первый матчей 1/16 финала Лиги Европы
Предлагаем вашему вниманию анонс первых матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием английских команд.
БРЮГГЕ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:55 Онлайн-трансляция
"Брюгге" прибыл в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, где, впрочем, у бельгийской команды заведомо не было шансов из-за попадания в одну группу с "Реалом" и ПСЖ. Симон Миньоле и партнеры набрали лишь три очка, не одержав ни одной победы.
Для "Юнайтед" Лига Европы остается запасной возможностью пробиться в элитный европейский турнир на будущий сезон, потому что в Премьер-Лиге идет невероятно упорная борьба за четвертую-пятую позиции.
"Брюгге" не одержал ни одной победы в 10 последних встречах с английскими командами во всех соревнованиях, потерпев восемь поражений.
Прежде "Юнайтед" и "Брюгге" встречались дважды, и "красные дьяволы" победили как на выезде (1:3), так и дома (4:0) в сезоне Лиги Чемпионов 2015/16.
Как раз с этой стадии Лиги Европы "Брюгге" вылетел в прошлом году — от "Бешикташа".
"Юнайтед" не проигрывает уже в 10 матчах Лиги Европы на вылет — с поражения 2:0 от "Ливерпуля" в марте 2016.
В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" задействовал 32 разных игрока — больше всех.
ОЛИМПИАКОС — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция
Как и соперник "Юнайтед", соперник "Арсенала" тоже прибыл из Лиги Чемпионов. "Олимпиакос" в своей группе финишировал позади "Баварии" и "Тоттенхэма", так что это будет вторая поездка в Северный Лондон для греческой команды в нынешнем сезоне.
"Арсенал" занимает 10-е место в Премьер-Лиге, отставая от топ-4 на семь очков, поэтому вынужден самым серьезным образом настраиваться на Лигу Европы, где в прошлом сезоне "канониры" достигли финала.
Ни одна из восьми предыдущих встреч этих команд не завершилась вничью — по четыре победы у каждой стороны.
Только "Баварии" (12) "Арсенал" противостоял чаще в еврокубках, чем "Олимпиакосу".
"Олимпиакос" выиграл лишь один из 11 последних матчей на вылет в еврокубках.
"Арсенал" выходил победителем в 11 из 12 последних двухматчевых противостояний в Кубке УЕФА / Лиге Европы, провалив лишь полуфинал сезона 2017/18.
Букайо Сако поучаствовал в шести голах "Арсенала" в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех в своей команде.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭСПАНЬОЛ 23:00
Как и "Вулверхэмптон", "Эспаньол" тоже преодолел групповую стадию Лиги Европы, причем испанская команд финишировала первой в своем квартете, опередив "Лудогорец", "Ференцварош" и московский ЦСКА.
"Волки" так много сил посвятили этому турниру, стартовав в его квалификации ее в июле, что речи о недостаточном настрое и быть не может.
Единственный предыдущий раз "Вулверхэмптон" пересекался с испанской командой в еврокубках в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов сезона 1959/60, уступив "Барселоне" 9:2 по сумме двух матчей.
"Эспаньол" единственный предыдущий раз сталкивался с командой из Англии во втором раунде Кубка ярмарок сезона 1961/62, одолев "Бирмингем" по сумме двух матчей со счетом 5:3.
"Вулверхэмптон" выиграл девять из 10 последних домашних матчей в еврокубках, причем эта серия берет отсчет с октября 1973.
Предыдущий раз "Эспаньол" выступал в плей-офф какого-либо европейского турнира в сезоне 2006/07, добравшись до финала Кубка УЕФА и уступив там "Севилье" в серии пенальти.
Включая квалификацию, нападающий "волков" Рауль Хименес поучаствовал в 12 голах в 11 матчах этого розыгрыша Лиги Европы.
20.02.2020 14:00
Просмотров: 1216
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я расстроен.
(ответить)
настолько пох на ле, что даж смотреть не буду
выиграют - ну ок
проиграют - все на апл
(ответить)
Так стоп, не понял! Где Анонс Челсы?
(ответить)
Удачи Арсеналу сегодня! Лемарс пидарас
(ответить)
Хозяева на классе
(ответить)
https://sun9-2.userapi.com/c857432/v857432083/17184e/zX_aK4gQMjo.jpg
рили пора наладить оборону и будем жарить зеропулей в их пердачину
(ответить)
6
шестьхуеввротпенсам
6
(ответить)
Барселона тварь. Вне трансферного окна заставила Леганес отпустить нападающего за отступные. Причем Леганесу не разрешили так же купить напада на замену. Чисто куда смотрят чинуши обосранные. Всяческих неудач сепарской помойке
(ответить)
Удачи Арсеналу всегда!
(ответить)
Удачи Олимпиакосу сегодня!
(ответить)
Залеч на дно в Брюгге - недавно посмотрел. Сегодня не будут пересматривать
(ответить)
Удачи Вулверхэмптону, педикам и помойным в ЛЕ!
(ответить)
МЮ не проиграет, Арсеналу тяжелее всех должно быть. Удачи в ЛЕ!
(ответить)
Победа Вулвича почтили наверняка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий