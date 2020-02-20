Анонс первый матчей 1/16 финала Лиги Европы

Габриэль Мартинелли и Пьер-Эмерик Обамеянг Предлагаем вашему вниманию анонс первых матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием английских команд.

БРЮГГЕ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:55 Онлайн-трансляция

"Брюгге" прибыл в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, где, впрочем, у бельгийской команды заведомо не было шансов из-за попадания в одну группу с "Реалом" и ПСЖ. Симон Миньоле и партнеры набрали лишь три очка, не одержав ни одной победы.

Для "Юнайтед" Лига Европы остается запасной возможностью пробиться в элитный европейский турнир на будущий сезон, потому что в Премьер-Лиге идет невероятно упорная борьба за четвертую-пятую позиции.

"Брюгге" не одержал ни одной победы в 10 последних встречах с английскими командами во всех соревнованиях, потерпев восемь поражений.

Прежде "Юнайтед" и "Брюгге" встречались дважды, и "красные дьяволы" победили как на выезде (1:3), так и дома (4:0) в сезоне Лиги Чемпионов 2015/16.

Как раз с этой стадии Лиги Европы "Брюгге" вылетел в прошлом году — от "Бешикташа".

"Юнайтед" не проигрывает уже в 10 матчах Лиги Европы на вылет — с поражения 2:0 от "Ливерпуля" в марте 2016.

В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" задействовал 32 разных игрока — больше всех.

ОЛИМПИАКОС — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция

Как и соперник "Юнайтед", соперник "Арсенала" тоже прибыл из Лиги Чемпионов. "Олимпиакос" в своей группе финишировал позади "Баварии" и "Тоттенхэма", так что это будет вторая поездка в Северный Лондон для греческой команды в нынешнем сезоне.

"Арсенал" занимает 10-е место в Премьер-Лиге, отставая от топ-4 на семь очков, поэтому вынужден самым серьезным образом настраиваться на Лигу Европы, где в прошлом сезоне "канониры" достигли финала.

Ни одна из восьми предыдущих встреч этих команд не завершилась вничью — по четыре победы у каждой стороны.

Только "Баварии" (12) "Арсенал" противостоял чаще в еврокубках, чем "Олимпиакосу".

"Олимпиакос" выиграл лишь один из 11 последних матчей на вылет в еврокубках.

"Арсенал" выходил победителем в 11 из 12 последних двухматчевых противостояний в Кубке УЕФА / Лиге Европы, провалив лишь полуфинал сезона 2017/18.

Букайо Сако поучаствовал в шести голах "Арсенала" в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех в своей команде.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭСПАНЬОЛ 23:00

Как и "Вулверхэмптон", "Эспаньол" тоже преодолел групповую стадию Лиги Европы, причем испанская команд финишировала первой в своем квартете, опередив "Лудогорец", "Ференцварош" и московский ЦСКА.

"Волки" так много сил посвятили этому турниру, стартовав в его квалификации ее в июле, что речи о недостаточном настрое и быть не может.

Единственный предыдущий раз "Вулверхэмптон" пересекался с испанской командой в еврокубках в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов сезона 1959/60, уступив "Барселоне" 9:2 по сумме двух матчей.

"Эспаньол" единственный предыдущий раз сталкивался с командой из Англии во втором раунде Кубка ярмарок сезона 1961/62, одолев "Бирмингем" по сумме двух матчей со счетом 5:3.

"Вулверхэмптон" выиграл девять из 10 последних домашних матчей в еврокубках, причем эта серия берет отсчет с октября 1973.

Предыдущий раз "Эспаньол" выступал в плей-офф какого-либо европейского турнира в сезоне 2006/07, добравшись до финала Кубка УЕФА и уступив там "Севилье" в серии пенальти.

Включая квалификацию, нападающий "волков" Рауль Хименес поучаствовал в 12 голах в 11 матчах этого розыгрыша Лиги Европы.


Метки Арсенал, Брюгге, Вулверхэмптон, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Олимпиакос, Эспаньол

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1216

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 20.02.2020 15:14 # lfcmikki14
    Я расстроен.

    (ответить)

  2. wengerrrro 20.02.2020 14:56 # wengerrrro
    настолько пох на ле, что даж смотреть не буду
    выиграют - ну ок
    проиграют - все на апл

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 20.02.2020 14:56 # pistolero-lfc
    Так стоп, не понял! Где Анонс Челсы?

    (ответить)

  4. forester 20.02.2020 14:55 # forester
    Удачи Арсеналу сегодня! Лемарс пидарас

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 20.02.2020 14:55 # pistolero-lfc
    Хозяева на классе

    (ответить)

  6. thegodfather 20.02.2020 14:48 # thegodfather
    https://sun9-2.userapi.com/c857432/v857432083/17184e/zX_aK4gQMjo.jpg


    рили пора наладить оборону и будем жарить зеропулей в их пердачину

    (ответить)

  7. chronicle 20.02.2020 14:45 # chronicle
    6
    шестьхуеввротпенсам
    6

    (ответить)

  8. ibe 20.02.2020 14:35 # ibe
    Барселона тварь. Вне трансферного окна заставила Леганес отпустить нападающего за отступные. Причем Леганесу не разрешили так же купить напада на замену. Чисто куда смотрят чинуши обосранные. Всяческих неудач сепарской помойке

    (ответить)

  9. royal-arsenal 20.02.2020 14:32 # royal-arsenal
    Удачи Арсеналу всегда!

    (ответить)

  10. fc-zenit 20.02.2020 14:30 # fc-zenit
    Удачи Олимпиакосу сегодня!

    (ответить)

  11. lfc-krr 20.02.2020 14:26 # lfc-krr
    Залеч на дно в Брюгге - недавно посмотрел. Сегодня не будут пересматривать

    (ответить)

  12. sssuso 20.02.2020 14:20 # sssuso
    Удачи Вулверхэмптону, педикам и помойным в ЛЕ!

    (ответить)

  13. mancunia-planet 20.02.2020 14:10 # mancunia-planet
    МЮ не проиграет, Арсеналу тяжелее всех должно быть. Удачи в ЛЕ!

    (ответить)

  14. mancunia-planet 20.02.2020 14:09 # mancunia-planet
    Победа Вулвича почтили наверняка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: