Анонс первый матчей 1/16 финала Лиги Европы

Предлагаем вашему вниманию анонс первых матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием английских команд.

БРЮГГЕ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:55 Онлайн-трансляция



"Брюгге" прибыл в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, где, впрочем, у бельгийской команды заведомо не было шансов из-за попадания в одну группу с "Реалом" и ПСЖ. Симон Миньоле и партнеры набрали лишь три очка, не одержав ни одной победы.



Для "Юнайтед" Лига Европы остается запасной возможностью пробиться в элитный европейский турнир на будущий сезон, потому что в Премьер-Лиге идет невероятно упорная борьба за четвертую-пятую позиции.



"Брюгге" не одержал ни одной победы в 10 последних встречах с английскими командами во всех соревнованиях, потерпев восемь поражений.



Прежде "Юнайтед" и "Брюгге" встречались дважды, и "красные дьяволы" победили как на выезде (1:3), так и дома (4:0) в сезоне Лиги Чемпионов 2015/16.



Как раз с этой стадии Лиги Европы "Брюгге" вылетел в прошлом году — от "Бешикташа".



"Юнайтед" не проигрывает уже в 10 матчах Лиги Европы на вылет — с поражения 2:0 от "Ливерпуля" в марте 2016.



В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" задействовал 32 разных игрока — больше всех.



ОЛИМПИАКОС — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция



Как и соперник "Юнайтед", соперник "Арсенала" тоже прибыл из Лиги Чемпионов. "Олимпиакос" в своей группе финишировал позади "Баварии" и "Тоттенхэма", так что это будет вторая поездка в Северный Лондон для греческой команды в нынешнем сезоне.



"Арсенал" занимает 10-е место в Премьер-Лиге, отставая от топ-4 на семь очков, поэтому вынужден самым серьезным образом настраиваться на Лигу Европы, где в прошлом сезоне "канониры" достигли финала.



Ни одна из восьми предыдущих встреч этих команд не завершилась вничью — по четыре победы у каждой стороны.



Только "Баварии" (12) "Арсенал" противостоял чаще в еврокубках, чем "Олимпиакосу".



"Олимпиакос" выиграл лишь один из 11 последних матчей на вылет в еврокубках.



"Арсенал" выходил победителем в 11 из 12 последних двухматчевых противостояний в Кубке УЕФА / Лиге Европы, провалив лишь полуфинал сезона 2017/18.



Букайо Сако поучаствовал в шести голах "Арсенала" в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех в своей команде.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭСПАНЬОЛ 23:00



Как и "Вулверхэмптон", "Эспаньол" тоже преодолел групповую стадию Лиги Европы, причем испанская команд финишировала первой в своем квартете, опередив "Лудогорец", "Ференцварош" и московский ЦСКА.



"Волки" так много сил посвятили этому турниру, стартовав в его квалификации ее в июле, что речи о недостаточном настрое и быть не может.



Единственный предыдущий раз "Вулверхэмптон" пересекался с испанской командой в еврокубках в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов сезона 1959/60, уступив "Барселоне" 9:2 по сумме двух матчей.



"Эспаньол" единственный предыдущий раз сталкивался с командой из Англии во втором раунде Кубка ярмарок сезона 1961/62, одолев "Бирмингем" по сумме двух матчей со счетом 5:3.



"Вулверхэмптон" выиграл девять из 10 последних домашних матчей в еврокубках, причем эта серия берет отсчет с октября 1973.



Предыдущий раз "Эспаньол" выступал в плей-офф какого-либо европейского турнира в сезоне 2006/07, добравшись до финала Кубка УЕФА и уступив там "Севилье" в серии пенальти.



Включая квалификацию, нападающий "волков" Рауль Хименес поучаствовал в 12 голах в 11 матчах этого розыгрыша Лиги Европы.