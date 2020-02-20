Ампаду планирует вернуться в "Челси"

Итан Ампаду Защитник Итан Ампаду заявил, что надеется вернуться в "Челси" после истечения своей аренды в "РБ Лейпциг".

Клуб из Лейпцига арендовал Ампаду прошлым летом, и поначалу Итан не получал игровой практики. Однако кризис в обороне заставил главного тренера Юлиана Нагельсманна обратиться к 19-летнему валлийцу, и тот доказал, что на него можно положиться.

Накануне вечером Ампаду целиком провел первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", поспособствовав победе "РБ Лейпциг" со счетом 0:1. Впрочем, свое долгосрочное будущее Итан по-прежнему связывает с "синими".

"Я постоянно слежу за "Челси" и смотрю, что происходит. Приятно видеть, что в данный момент молодые игроки там блистают".

"Они находятся в топ-4, поэтому я скрестил пальцы и надеюсь, что они там удержатся".

"Я бы хотел вернуться, я стремлюсь к этому, но прямо сейчас я сосредоточен на Лейпцге и на завершении сезона", — цитирует Ампаду Sky Sports.


Метки Ампаду, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 486

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  1. pistolero-lfc 20.02.2020 13:40 # pistolero-lfc
    а где его половая тряпка в голове?

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  2. m-ballack 20.02.2020 13:39 # m-ballack
    Ахах, лол6лять, даж не узнал его

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  3. udaff 20.02.2020 13:20 # udaff
    Он же вроде как опорником был?

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  4. slavik92 20.02.2020 13:16 # slavik92
    Постригся и на человека стал похож

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  5. alexomck 20.02.2020 13:09 # alexomck
    очередной молодой топарь для Лэмпарда за бесплатно, ещё и душой за Челси болеет))

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