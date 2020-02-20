Ампаду планирует вернуться в "Челси"

Защитник Итан Ампаду заявил, что надеется вернуться в "Челси" после истечения своей аренды в "РБ Лейпциг".

Клуб из Лейпцига арендовал Ампаду прошлым летом, и поначалу Итан не получал игровой практики. Однако кризис в обороне заставил главного тренера Юлиана Нагельсманна обратиться к 19-летнему валлийцу, и тот доказал, что на него можно положиться.



Накануне вечером Ампаду целиком провел первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", поспособствовав победе "РБ Лейпциг" со счетом 0:1. Впрочем, свое долгосрочное будущее Итан по-прежнему связывает с "синими".



"Я постоянно слежу за "Челси" и смотрю, что происходит. Приятно видеть, что в данный момент молодые игроки там блистают".



"Они находятся в топ-4, поэтому я скрестил пальцы и надеюсь, что они там удержатся".



"Я бы хотел вернуться, я стремлюсь к этому, но прямо сейчас я сосредоточен на Лейпцге и на завершении сезона", — цитирует Ампаду Sky Sports.