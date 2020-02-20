Сульшер рад за Холанда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что он рад успехам Эрлинга Бреута Холанда в дортмундской "Боруссии".
По слухам, Холанд быль трансферной целью номер один для Сульшера на январь, однако воссоединению со своим бывшим наставником по "Мольде" Эрлинг Бреут предпочел переезд в Дортмунд.
Своей игрой за "Боруссию" Холанд заставляет "красных дьяволов" кусать локти — 19-летний норвежец забил 11 голов всего в семи матчах, однако Сульшер лишь может порадоваться за соотечественника.
"Обычно я никогда не даю комментариев насчет чужих игроков. Но раз уж я тренировал Эрлинга, то скажу, что я просто рад за него".
"Он славный малый, абсолютно великолепный парень, которому ты хочешь лучшего. Это прекрасно, что у Норвегии снова есть нападающий, который может забивать голы", — цитирует Сульшера Evening Standard.
20.02.2020 12:00
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Далдоны, упустили топаря за 15 лямов.
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По слухам, Холанд быль
Источник: http://fapl.ru/posts/76795/?c=1
Так быль или небыль?
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Лейся струя большая и маленькая
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