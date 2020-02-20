Сульшер рад за Холанда

Эрлинг Бреут Холанд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что он рад успехам Эрлинга Бреута Холанда в дортмундской "Боруссии".

По слухам, Холанд быль трансферной целью номер один для Сульшера на январь, однако воссоединению со своим бывшим наставником по "Мольде" Эрлинг Бреут предпочел переезд в Дортмунд.

Своей игрой за "Боруссию" Холанд заставляет "красных дьяволов" кусать локти — 19-летний норвежец забил 11 голов всего в семи матчах, однако Сульшер лишь может порадоваться за соотечественника.

"Обычно я никогда не даю комментариев насчет чужих игроков. Но раз уж я тренировал Эрлинга, то скажу, что я просто рад за него".

"Он славный малый, абсолютно великолепный парень, которому ты хочешь лучшего. Это прекрасно, что у Норвегии снова есть нападающий, который может забивать голы", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 12:00

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  1. kippaxroad 20.02.2020 13:14 # kippaxroad
    С детства за Сити https://imgur.com/RJ5ZUuB.png https://imgur.com/7saiiKe.png

    (ответить)

  2. lovrentiy 20.02.2020 13:02 # lovrentiy
    Далдоны, упустили топаря за 15 лямов.

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  3. antiterror 20.02.2020 12:16 # antiterror
    По слухам, Холанд быль

    Источник: http://fapl.ru/posts/76795/?c=1

    Так быль или небыль?

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  4. vyrentz 20.02.2020 12:09 # vyrentz
    Лейся струя большая и маленькая

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