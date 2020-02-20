"Эвертон" определился с подрядчиком своего нового стадиона
"Эвертон" определился с подрядчиком, который построит клубу новый 52-тысячный стадион за 500 миллионов фунтов.
Напомним, "ириски" еще в декабре представили окончательный проект своей новой арены, которая будет возведена в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.
Грядущим летом "Эвертон" надеется получить от городского совета разрешение на строительство и, не теряя время даром, сразу приступить к работам.
В процессе ожидания зеленого света от городских властей "Эвертон" принял решение, что реализацией проекта займется Laing O'Rourke — крупнейшая частная строительная компания Британии.
BBC напоминает, что строительство нового стадиона займет три года. "Эвертон" рассчитывает покинуть "Гудисон Парк" к старту сезона 2023/24.
20.02.2020 11:00
Просмотров: 377
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пфф.. у нас в Краснодаре баще! Жаль, только вместительность не большая((
https://www.youtube.com/watch?v=uDsed6wzxUk&;list=FLs_0i9REs-JDYtfIlyUqZVw&index=833
(ответить)
мы тоже думали что строим за 500млн вначале)
(ответить)
Очередной порт.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий