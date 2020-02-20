"Эвертон" определился с подрядчиком своего нового стадиона

Новый стадион Эвертона "Эвертон" определился с подрядчиком, который построит клубу новый 52-тысячный стадион за 500 миллионов фунтов.

Напомним, "ириски" еще в декабре представили окончательный проект своей новой арены, которая будет возведена в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.

Грядущим летом "Эвертон" надеется получить от городского совета разрешение на строительство и, не теряя время даром, сразу приступить к работам.

В процессе ожидания зеленого света от городских властей "Эвертон" принял решение, что реализацией проекта займется Laing O'Rourke — крупнейшая частная строительная компания Британии.

BBC напоминает, что строительство нового стадиона займет три года. "Эвертон" рассчитывает покинуть "Гудисон Парк" к старту сезона 2023/24.


Метки стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2020 11:00

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  1. lfc-krr 20.02.2020 11:26 # lfc-krr
    Пфф.. у нас в Краснодаре баще! Жаль, только вместительность не большая((

    https://www.youtube.com/watch?v=uDsed6wzxUk&;list=FLs_0i9REs-JDYtfIlyUqZVw&index=833

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  2. ray-black 20.02.2020 11:22 # ray-black
    мы тоже думали что строим за 500млн вначале)

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  3. antiterror 20.02.2020 11:11 # antiterror
    Очередной порт.

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