"Эвертон" определился с подрядчиком своего нового стадиона

"Эвертон" определился с подрядчиком, который построит клубу новый 52-тысячный стадион за 500 миллионов фунтов.

Напомним, "ириски" еще в декабре представили окончательный проект своей новой арены, которая будет возведена в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.



Грядущим летом "Эвертон" надеется получить от городского совета разрешение на строительство и, не теряя время даром, сразу приступить к работам.



В процессе ожидания зеленого света от городских властей "Эвертон" принял решение, что реализацией проекта займется Laing O'Rourke — крупнейшая частная строительная компания Британии.



BBC напоминает, что строительство нового стадиона займет три года. "Эвертон" рассчитывает покинуть "Гудисон Парк" к старту сезона 2023/24.